Vol réussi sur Falcon 9 pour EOS-8’’, le système d’éjection de satellites de MECANO ID

C’est un jalon majeur que vient de franchir MECANO ID, le spécialiste des solutions mécaniques et thermiques de pointe pour l’industrie spatiale. Le 26 août dernier, son système d’éjection de satellites EOS-8’’ a libéré avec succès LEAP-1, une plateforme d’observation de la Terre développée par Dhruva Space et lancée sur un Falcon 9 de SpaceX. Cette séparation réussie sur Falcon 9 confirme le positionnement de MECANO ID comme acteur de référence dans le développement des solutions de séparation pour le spatial d’aujourd’hui et de demain.
Une étape clé pour MECANO ID
Depuis 30 ans, MECANO ID conçoit et développe des solutions mécaniques et thermiques de pointe pour les acteurs du spatial. Avec EOS-8’’, son système d’éjection de satellites, l’entreprise franchit une nouvelle étape majeure : le vol réussit sur un lanceur Falcon 9.
Cette réussite couronne un long travail de développement mené en partenariat avec le CNES, cadre institutionnel qui confère à EOS-8’’ une crédibilité forte, reflet du savoir-faire et de l’exigence propres à la R&D française.
Un système d’éjection robuste et polyvalent à l’héritage de vol confirmé
EOS-8’’ s’impose comme une solution robuste et versatile, conçue pour répondre aux besoins variés des opérateurs spatiaux. Son architecture mécanique éprouvée garantit un fonctionnement fiable et répétable, renforcé par des modèles mécaniques mis à disposition des utilisateurs.
La solution a été qualifiée pour résister aux environnements de lancement les plus exigeants, couvrant une large enveloppe compatible avec les principaux lanceurs actuels et futurs. Son aptitude au vol est déjà confirmée et validée sur Ariane 6 (Arianespace) et Transporteur (SpaceX).
Avec la séparation réussie de LEAP-1, EOS-8’’ rejoint ainsi la catégorie des systèmes disposant d’un héritage vol solide. Cette validation confirme sa capacité à s’intégrer dans des campagnes de lancement variées, qu’il s’agisse de satellites institutionnels, commerciaux ou de constellations. Avec l’atteinte du TRL 9, EOS-8’’ constitue désormais une solution fiable pour les missions spatiales actuelles et à venir.
Une solution souveraine et stratégique
EOS-8’’ se distingue également par son caractère totalement souverain : il est aujourd’hui le seul système de séparation 8’’ développé et produit en France.
Dans un contexte où la maîtrise des technologies critiques est un enjeu stratégique, cette indépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers renforce l’autonomie de la filière spatiale française. Pour les opérateurs et les agences, choisir EOS-8’’ c’est opter pour la sécurité d’approvisionnement et une solution alignée avec les ambitions de souveraineté technologique française.
Compétitivité et réactivité au rendez-vous
Au-delà de ses performances techniques, EOS-8’’ a été pensé pour répondre aux contraintes économiques et opérationnelles du marché actuel. Son prix compétitif, associé à une forte dégressivité sur les volumes, en fait une solution particulièrement adaptée aux campagnes de lancement de constellations.
Grâce à de courts délais de livraison, MECANO ID permet aux acteurs du spatial de sécuriser leurs calendriers de lancement et de gagner en agilité, un atout crucial dans un marché où la rapidité et la flexibilité sont essentielles.
Avec la séparation réussie de LEAP-1 grâce à son système de séparation EOS-8’’, MECANO ID s’impose comme un acteur de référence, capable de répondre aux besoins des missions les plus exigeantes. En validant le plus haut niveau de maturité technologique pour sa solution d’éjection de satellites, MECANO ID déploie sur le marché une technologie prête pour l’avenir des missions spatiales, illustre son expertise technique et confirme son rôle de partenaire majeur en matière de solutions mécaniques et thermiques.
À propos de MECANO ID
Basée à Toulouse, au cœur de l’écosystème spatial européen, MECANO ID développe depuis 30 ans des solutions mécaniques et thermiques de pointe pour l’industrie spatiale.
Spécialisée en ingénierie, simulation, essais, fabrication composite et intégration, l’entreprise garantit des systèmes fiables et performants adaptés aux environnements extrêmes, fournissant des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque mission.
Avec le concours d’une équipe passionnée et le soutien de partenaires de confiance, MECANO ID s’engage envers l’innovation, la qualité et la durabilité pour accompagner agences spatiales, constructeurs de satellites et équipementiers, et contribuer activement à l’avenir du secteur spatial.
Pour plus d'informations, visitez www.mecano-id.fr/fr
