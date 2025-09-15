Vol réussi sur Falcon 9 pour EOS-8’’, le système d’éjection de satellites de MECANO ID

Une étape clé pour MECANO ID

Depuis 30 ans, MECANO ID conçoit et développe des solutions mécaniques et thermiques de

pointe pour les acteurs du spatial. Avec EOS-8’’, son système d’éjection de satellites, l’entreprise

franchit une nouvelle étape majeure : le vol réussit sur un lanceur Falcon 9.

Cette réussite couronne un long travail de développement mené en partenariat avec le CNES,

cadre institutionnel qui confère à EOS-8’’ une crédibilité forte, reflet du savoir-faire et de l’exigence

propres à la R&D française.

Un système d’éjection robuste et polyvalent à l’héritage de vol confirmé

EOS-8’’ s’impose comme une solution robuste et versatile, conçue pour répondre aux besoins

variés des opérateurs spatiaux. Son architecture mécanique éprouvée garantit un fonctionnement

fiable et répétable, renforcé par des modèles mécaniques mis à disposition des utilisateurs.

La solution a été qualifiée pour résister aux environnements de lancement les plus exigeants,

couvrant une large enveloppe compatible avec les principaux lanceurs actuels et futurs. Son

aptitude au vol est déjà confirmée et validée sur Ariane 6 (Arianespace) et Transporteur (SpaceX).

Avec la séparation réussie de LEAP-1, EOS-8’’ rejoint ainsi la catégorie des systèmes disposant

d’un héritage vol solide. Cette validation confirme sa capacité à s’intégrer dans des campagnes de

lancement variées, qu’il s’agisse de satellites institutionnels, commerciaux ou de constellations.

Avec l’atteinte du TRL 9, EOS-8’’ constitue désormais une solution fiable pour les missions

spatiales actuelles et à venir.