Vol réussi sur Falcon 9 pour EOS-8’’, le système d’éjection de satellites de MECANO ID

C’est un jalon majeur que vient de franchir MECANO ID, le spécialiste des solutions mécaniques et thermiques de pointe pour l’industrie spatiale. Le 26 août dernier, son système d’éjection de satellites EOS-8’’ a libéré avec succès LEAP- 1, une plateforme d’observation de la Terre développée par Dhruva Space et lancée sur un Falcon 9 de SpaceX. Cette séparation réussie sur Falcon 9 confirme le positionnement de MECANO ID comme acteur de référence dans le développement des solutions de séparation pour le spatial d’aujourd’hui et de demain.
Une étape clé pour MECANO ID
Depuis 30 ans, MECANO ID conçoit et développe des solutions mécaniques et thermiques de
pointe pour les acteurs du spatial. Avec EOS-8’’, son système d’éjection de satellites, l’entreprise
franchit une nouvelle étape majeure : le vol réussit sur un lanceur Falcon 9.
Cette réussite couronne un long travail de développement mené en partenariat avec le CNES,
cadre institutionnel qui confère à EOS-8’’ une crédibilité forte, reflet du savoir-faire et de l’exigence
propres à la R&D française.
Un système d’éjection robuste et polyvalent à l’héritage de vol confirmé
EOS-8’’ s’impose comme une solution robuste et versatile, conçue pour répondre aux besoins
variés des opérateurs spatiaux. Son architecture mécanique éprouvée garantit un fonctionnement
fiable et répétable, renforcé par des modèles mécaniques mis à disposition des utilisateurs.
La solution a été qualifiée pour résister aux environnements de lancement les plus exigeants,
couvrant une large enveloppe compatible avec les principaux lanceurs actuels et futurs. Son
aptitude au vol est déjà confirmée et validée sur Ariane 6 (Arianespace) et Transporteur (SpaceX).
Avec la séparation réussie de LEAP-1, EOS-8’’ rejoint ainsi la catégorie des systèmes disposant
d’un héritage vol solide. Cette validation confirme sa capacité à s’intégrer dans des campagnes de
lancement variées, qu’il s’agisse de satellites institutionnels, commerciaux ou de constellations.
Avec l’atteinte du TRL 9, EOS-8’’ constitue désormais une solution fiable pour les missions
spatiales actuelles et à venir.
Une solution souveraine et stratégique
EOS-8’’ se distingue également par son caractère totalement souverain : il est aujourd’hui le seul
système de séparation 8’’ développé et produit en France.
Dans un contexte où la maîtrise des technologies critiques est un enjeu stratégique, cette
indépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers renforce l’autonomie de la filière spatiale
française. Pour les opérateurs et les agences, choisir EOS-8’’ c’est opter pour la sécurité
d’approvisionnement et une solution alignée avec les ambitions de souveraineté technologique
française.
Compétitivité et réactivité au rendez-vous
