1/ Utilisation des matériaux du site Internet

Il est formellement interdit de copier ou reproduire le site Internet ou toute partie de ce site sur n'importe quel serveur ou emplacement pour l'utiliser à des fins commerciales, le publier à nouveau ou le redistribuer. Pour être autorisé à utiliser le contenu du site Internet, merci d'adresser votre demande via le formulaire de contact. Les violateurs feront l'objet de poursuites judiciaires.

2/ Les liens

Les sites joints utilisés dans ce site Internet ne sont pas obligatoirement contrôlés par les Editions Air & Cosmos. Les Editions Air & Cosmos ne sont responsables ni du contenu de ces sites, ni des liens qu'ils contiennent, ni des changements ou mises à jour effectués. Les sites joints ne sont en aucun cas sous la responsabilité des Editions Air & Cosmos, les liens sont fournis pour la commodité des utilisateurs et la présence de ces liens ne signifie pas une approbation des sites liés.

3/ Les cookies sur air-cosmos.com

Qu’est-ce qu’un cookie ?



En navigant sur le site air-cosmos.com dans sa version web, vous acceptez l’utilisation de cookies. Un "cookie" est un fichier texte qui enregistre des informations relatives à la navigation sur le site. Le cookie ne peut pas être utilisé pour récupérer des données sur le disque dur de l’utilisateur, installer un virus, lire l’adresse e-mail de l’utilisateur ou encore se procurer des informations personnelles. Il ne permet pas à Air&Cosmos d’identifier l’utilisateur. En revanche, il enregistre des informations relatives à la navigation, qui pourront être utilisées lors de visites ultérieures. En refusant l’utilisation des cookies, vous continuerez à recevoir des publicités, mais elles ne seront pas ciblées en fonction des centres d’intérêt. Cette politique de cookies est conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).



A. Les cookies que nous émettons sur notre site



Quelles sont les données collectées par Air&Cosmos ?

L’adresse IP (adresse de l’ordinateur), à l’exclusion de toute autre.

La date et l'heure de connexion d'un Terminal à un service de communication électronique,

L'url (l'adresse internet) de la page Internet de provenance ("referer") du Terminal accédant à un service de communication électronique,

L'url (l'adresse internet) de la page Internet accédée par le Terminal consultant un service de communication électronique,

Le type de système d'exploitation utilisé par le Terminal (Windows, MacOs, Linux, Unix, BeOS. etc.),

Le type et la version du logiciel de navigation utilisé par un Terminal (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera, etc.),

La langue d'utilisation du logiciel de navigation utilisé par le Terminal,

L'identifiant et le contenu d'un fichier Cookie stocké par Nos soins dans le Terminal.

Le type de terminal utilisé lors de la navigation (ordinateur, téléphone, tablette, etc.)



A quoi servent les cookies émis par Air&Cosmos ?

Etablir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant d'améliorer l'ergonomie et les services de notre site.

Comptabiliser le nombre total de publicités affichées par nos soins sur nos espaces publicitaires, d'identifier ces publicités, leur nombre d'affichages respectifs, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité et, le cas échéant, les actions ultérieures effectuées par ces utilisateurs sur les pages auxquelles mènent ces publicités, afin de calculer les sommes dues aux acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire (agence de communication, régie publicitaire, site/support de diffusion) et d'établir des statistiques.

Adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites sur notre site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte ;

Mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre site (inscription ou accès à l'espace adhérents) ;

Vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre site, tels que notre espace adhérents, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement antérieurement confiés ;

Mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu'il vous est demandé de vous connecter à nouveau à l'espace adhérent après un certain laps de temps.



B. Les cookies émis sur notre site par des tiers



L'émission et l'utilisation de cookies sur notre site par des tiers, sont soumises aux politiques de protection de la vie privée de ces tiers.



1. Emission de cookies via des contenus de tiers diffusés dans nos espaces publicitaires



Les contenus publicitaires (graphismes, animations, vidéos, etc) diffusés dans nos espaces publicitaires sont susceptibles de contenir des cookies émis par des tiers : soit l'annonceur à l'origine du contenu publicitaire concerné, soit une société tierce à l'annonceur, qui a associé un cookie au contenu publicitaire d'un annonceur.



Le cas échéant, les cookies émis par ces tiers peuvent leur permettre, pendant la durée de validité de ces cookies :

de comptabiliser le nombre d'affichages des contenus publicitaires diffusés via nos espaces publicitaires, d'identifier les publicités ainsi affichées, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité, leur permettant de calculer les sommes dues de ce fait et d'établir des statistiques ;

de reconnaître votre terminal lors de sa navigation ultérieure sur tout autre site ou service sur lequel ces annonceurs ou ces tiers émettent également des cookies et, le cas échéant, d'adapter ces sites et services tiers ou les publicités qu'ils diffusent, à la navigation de votre terminal dont ils peuvent avoir connaissance ;

Quel est l'intérêt de voir s'afficher des publicités adaptées à votre navigation ?



Notre objectif est de vous présenter les publicités les plus pertinentes possibles. A cette fin, la technologie des cookies permet de déterminer en temps réel quelle publicité afficher à un terminal, en fonction de sa navigation récente sur un(e) ou plusieurs sites.



2. Emission de cookies par des tiers du fait d’applications tierces intégrées à notre site



Nous sommes susceptibles d'inclure sur notre site, des applications informatiques émanant de tiers, qui vous permettent de partager des contenus du site avec d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu de notre site. Tel est notamment le cas des boutons "Partager", "J'aime", issus de réseaux sociaux tels que "Facebook", "Twitter", etc.



Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous n'avez pas utilisés ce bouton lors de votre consultation de notre site.

Nous n’avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des informations relatives à notre navigation sur notre site et associées aux données personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces réseaux.

4/ Vos choix concernant les cookies

L’utilisateur a la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de "cookies" en configurant son navigateur à cette fin. Cependant, si l’utilisateur décide de supprimer ses cookies, il devra par la suite renouveler l’opération. Il en est de même s’il décide de surfer sur un autre navigateur, il faut à nouveau supprimer les cookies sur ce deuxième navigateur.



Voici la démarche à suivre pour supprimer les cookies sur les différents navigateurs :



Pour Mozilla firefox :



1. Choisissez le menu "outil" puis "options"

2. Cliquez sur l’icône "vie privée"

3. Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent

http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies



Pour Microsoft Internet Explorer :



1. Choisissez le menu "outil" puis "options Internet"

2. Cliquez sur l’icône "Confidentialité"

3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies



Pour Chrome :



1. Allez dans le menu Chrome / Préférences

2. Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés »

3. Cliquez sur « Paramètres de contenu… » dans la partie confidentialité

4. Cliquez sur « Cookies et données de site… » dans la nouvelle fenêtre

5. Cliquez sur « Tout supprimer » et validez en cliquant sur « OK »

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en



Pour Safari :

Allez dans le menu Safari / Préférences

Cliquez sur « confidentialité »

Dans « Bloquer les cookies », cochez « Toujours »

http://www.apple.com/support/?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Plus d’informations sur les cookies avec la CNIL :

Tout savoir sur les cookies : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/#c5554

Démarches à suivre pour limiter vos traces sur le web : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/

Outil de visualisation qui identifie en temps réel les cookies qui transmettent des informations : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/telechargez-cookieviz/



5/ Si vous partagez l'utilisation de votre terminal avec d'autres personnes

Si votre terminal est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu’un même terminal dispose de plusieurs logiciels de navigation, nous ne pouvons pas nous assurer de manière certaine que les services et publicités destinés à votre terminal correspondent bien à votre propre utilisation de ce terminal et non à celle d'un autre utilisateur de ce terminal.

Le cas échéant, le partage avec d’autres personnes de l’utilisation de votre terminal et la configuration des paramètres de votre navigateur à l'égard des cookies relèvent de votre libre choix et de votre responsabilité.

6/ Données personnelles et informations de navigation

Nous sommes susceptibles d'adapter les offres et publicités qui vous sont destinées à des informations relatives à la navigation de votre terminal sur notre site ou au sein de sites ou de services édités par des tiers et sur lesquels nous émettons des cookies.

Dans la mesure où vous nous avez fourni des données personnelles vous concernant, notamment vos coordonnées électroniques, lors de votre inscription, votre abonnement ou de votre accès à notre site, nous sommes susceptibles, sous réserve de vos choix, d'associer des informations de navigation relatives à votre terminal, traitées par les cookies que nous émettons, avec vos données personnelles, afin de vous adresser des prospections électroniques ou d'afficher sur votre terminal, au sein d'espaces publicitaires contenant des cookies que nous émettons, des publicités personnalisées qui vous sont spécifiquement destinées et susceptibles de vous intéresser personnellement.

Vous pourrez, à tout moment, nous demander de ne plus recevoir de publicités ou de prospections adaptées aux informations de navigation de votre terminal, en nous contactant directement et gratuitement, ou au moyen du lien de désinscription inclus dans toute prospection que nous serions susceptible de vous adresser par courrier électronique . Le cas échéant les publicités que vous pourriez continuer à recevoir, sauf opposition de votre part exercée auprès de nous, ne seront plus adaptées à la navigation de votre terminal.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où nous envisagerions d'obtenir auprès d'un tiers (prestataire de publicité ciblée, régie publicitaire, etc.), des informations de navigation de votre terminal que nous pourrions associer aux données personnelles que vous nous avez fournies, nous solliciterions préalablement votre accord explicite avant de procéder à une telle association et de vous adresser des publicités ou des prospections qui en résulteraient.