L'Ukraine utilise à nouveau ses avions de transport lourd Il-76 au-dessus de son territoire

Près de trois ans et demi après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, un type d'avion militaire de la Force aérienne ukrainienne a récemment fait un retour assez inattendu dans le ciel ukrainien. Depuis quelques temps, des images et vidéos d'avions de transport stratégique Il-76 Candid ukrainiens ont été publiées sur les réseaux sociaux. Parmi celles-ci, une récente vidéo montre un Candid ukrainien en phase finale d'atterrissage... en Ukraine ! Pour rappel, la totalité de la flotte opérationnelle d'Il-76 de la Force aérienne ukrainienne avait évacué le pays au début de l'invasion russe de l'Ukraine. Trois ans et demi plus tard, la Force aérienne ukrainienne semble à nouveau utiliser à minima quelques uns de ses 7 Candid évacués d'Ukraine au début de l'année 2022.

Le retour d'un ou de plusieurs de ces appareils permet à l'Ukraine de profiter d'un flux logistique depuis l'étranger. Il est pour l'instant impossible de connaitre le contenu de la soute, les images et vidéos étant uniquement disponibles en sources ouvertes (OSINT), sans aucune déclaration officielle ukrainienne. Les hypothèses sont ainsi nombreuses au vu des besoins en transport vers l'Europe ou depuis l'Ukraine :

Transport lourd ou moyen ?

Avec "seulement" 48 tonnes de transport, le terme avion de transport stratégique ou lourd peut en étonner plus d'un. Il faut toutefois rappeler qu'il s'agit d'un appareil ayant été pensé durant la guerre froide, avec un premier vol le 25 mars 1971. Il est donc plutôt comparable aux avions équivalents de son époque, comme le C-141 Stratolifter américain et ses 31 tonnes. Et encore, la charge est importante dans cette description mais il faut aussi prendre en compte l'espace disponible dans la soute, avec un volume inférieur... à un avion de transport tactique A400M (estimé à 340 m³ contre environ 320 m³ pour l'Il-76). En regardant les capacités des avions de transport stratégique actuels, tels que les An-124 Condor (120 tonnes), C-17A Globemaster III (77,5 tonnes) et C-5M Super Galaxy (127,46 tonnes), l'Il-76MD fait plutôt office d'avion de transport stratégique mais dans le bas du spectre.

Cependant, avec un total de sept Il-76MD potentiellement opérationnels, la Force aérienne ukrainienne peut s'offrir un moyen de transport rapide vers l'Ukraine ou depuis l'Ukraine. Le délai d'autorisation de livraison de certains systèmes étant parfois long, le fait de raccourcir le délai de la livraison de certaines armes spécifiques et fortement demandées peut ainsi représenter un avantage, certes limité, pour les Forces armées ukrainiennes.