Space42 réalise son premier vol de HAPS en Europe

Annoncé le 30 décembre, le vol a eu lieu le 12 décembre pour le compte de la filiale espagnole du groupe Telespazio (Telespazio Ibérica). Le vol était réalisé par la plateforme à haute altitude (HAPS) ApusNeo18, dont le premier vol remonte seulement à novembre 2025. La plateforme a décollé le 12 décembre depuis l’île de Fuertaventura dans l’archipel des Canaries. L’ApusNeo18 a atteint l’altitude de 610 m. Après ce premier vol, la campagne inclut des validations par segments. Ainsi l’altitude des vols culminera peu à peu à 16 000 pieds (4880 m), ce qui reste bas pour un engin censé voler dans la stratosphère. Les vols vont également s’étendre à jusqu’à 48 heures.

La campagne des vols est pour le compte du programme ISSEC porté par Telespazio Ibérica et Pegasus Aero Group. Le but est de développer l’infrastructure espagnole de lutte contre les feux de forêt. Pour cela, l’emploi d’un drone capable de survoler les zones sinistrées pendant des jours permet de disposer d’une vision multi-capteurs pour gérer la trajectoire des incendies et anticiper les départs des feux. Pour améliorer la gestion des données en temps réel, Space42 a intégré un enrichissement par IA.