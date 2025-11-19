HAPS : Space42 réalise son premier vol

L’annonce a été faite le 18 novembre à l’occasion du Dubai Air Show . Le démonstrateur de Mira Aerospace a réussi à atteindre des altitudes stratosphériques. Le succès du vol test marque le premier jalon du développement de la plateforme permanente à très haute altitude (HAPS : High Altitude Permanent System).

Le vol a eu lieu ces dernières semaines, période où la météo est peu favorable dans le ciel émirati. Il a néanmoins confirmé les capacités du démonstrateur à voler dans différentes conditions. Le vol a également servi à qualifier le système en vue d’un développement commercial. Fonctionnant avec de l’énergie solaire, l’ApusNeo18 est capable d’emporter jusqu’à 4 kilos de charge utile. Lors de son vol test, il emportait un système d’imagerie terrestre optique et infrarouge, développé en interne. L’ApusNeo18 peut être utilisé pour de la surveillance environnementale ou dans le cadre d’interventions lors d’une catastrophe naturelle.

Ce dernier-né de Mira Aerospace est capable de voler jusqu’à 18 000 mètres d’altitude. Il est un atout clé de la stratégie de haute altitude menée par Space42, notamment en tant que service d’observation de la Terre à haute résolution. Le groupe pilote d’ailleurs en parallèle le développement d’un segment spatial avec une constellation de satellites volant en orbite très basse (VLEO – Very-Low Earth Orbit), pour plus de précision.