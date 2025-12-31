Le choc en nombres de l’année spatiale 2025

Roulements de tambours… 2025, nouvelle année de tous les records ! Cette rengaine résonne tous les ans depuis 2019, signature d’un écosystème dont l’expansion – même tardive, voire doutée par certains – demeure à la hauteur des promesses. Mais cette année, la rengaine résonne encore plus fort que d’habitude.

323 lancements, un nouveau record

C’est 20% de plus que l’année dernière et 40% de plus qu’en 2023. Cette augmentation des vols est particulièrement boostée par la hausse des cadences de tirs Falcon 9 de SpaceX : 165 vols en 2025 contre 132 en 2024, en 91 en 2023. Pense-t-on que SpaceX arrive à une limite haute de la cadence ? Pas encore sûr… En Chine, le record de lancements a été franchi début novembre et culmine désormais à 92 vols, contre 68 en 2024. Ensemble, SpaceX et la CASC (China Aerospace Science and technology Corporation, pilote des vols Long March) effacent l’ensemble des autres opérateurs, en représentant 72% des vols de l’année.

4527 satellites

Ce nombre, dont il faut tenir compte une légère marge d’erreur avec l’opacité de certains lancements, incarne à lui seul la démesure de ces prochaines années. Plus de 4500 satellites mis en orbite en un an, c’est presque deux fois plus que l’ensemble de la population satellite il y a 10 ans ! Derrière, on retrouve naturellement la mise en orbite massive de satellites de télécommunications en orbite basse : 3535 satellites, avec bien sûr 3170 Starlink, mais aussi 180 Amazon Leo, 134 Guowang (constellation du gouvernement chinois opérée par SatNet) ou encore 54 G60 (SpaceSail, soutenu par Shanghai).