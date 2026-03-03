Moyen-Orient : Macron ordonne l’envoi du Charles de Gaulle

En réponse à l’embrasement du conflit israélo-iranien dans toute la région du Moyen-Orient, du Golfe, et du Proche-Orient, Emmanuel Macron a décidé de s’adresser aux Français ce mardi 3 mars à 20h pour informer sur les engagements des forces armées à venir. Le chef de l’État a notamment ordonné l’envoi du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. Ce dernier était stationné à Malmö au sud de la Suède afin de renforcer la présence française dans la région Baltique face à la menace russe. Un drone s’était d’ailleurs approché trop près de lui et avait été brouillé par les forces suédoises.

Des Rafales ont été déployés « ces dernières heures » dans le Moyen-Orient, ainsi que des systèmes de radar aéroportés (il est sans doute question ici d’AWACS). Emmanuel Macron a également annoncé l’envoi à Chypre de moyens de défense antiaérienne et de la frégate Languedoc, qui sera au large de l’île dès ce soir. Dans un cadre de « légitime défense » des espaces aériens alliés de la région (Koweït, Qatar, Émirats arabes unis), Macron a précisé que les forces françaises ont abattu plusieurs drones dans les premières heures du conflit. La sécurité des bases militaires dans la région a également été renforcée, le Président déplorant que deux d’entre elles aient subi des « frappes limitées ».