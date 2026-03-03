Moyen-Orient : Macron ordonne l’envoi du Charles de Gaulle
Moyen-Orient : Macron ordonne l’envoi du Charles de Gaulle
© TT News Agency/Johan Nilsson via REUTERS
Daniel Chretien
Air & Cosmos avec AFP

publié le 03 mars 2026 à 21:08

387 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Moyen-Orient : Macron ordonne l’envoi du Charles de Gaulle

Dans son allocution aux Français ce mardi soir à 20 h, le Président de la République a annoncé l’envoi du porte-avions Charles de Gaulle vers la Méditerranée ainsi que le déploiement à Chypre de moyens de défense antiaérienne.

En réponse à l’embrasement du conflit israélo-iranien dans toute la région du Moyen-Orient, du Golfe, et du Proche-Orient, Emmanuel Macron a décidé de s’adresser aux Français ce mardi 3 mars à 20h pour informer sur les engagements des forces armées à venir. Le chef de l’État a notamment ordonné l’envoi du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. Ce dernier était stationné à Malmö au sud de la Suède afin de renforcer la présence française dans la région Baltique face à la menace russe. Un drone s’était d’ailleurs approché trop près de lui et avait été brouillé par les forces suédoises.

Des Rafales ont été déployés « ces dernières heures » dans le Moyen-Orient, ainsi que des systèmes de radar aéroportés (il est sans doute question ici d’AWACS). Emmanuel Macron a également annoncé l’envoi à Chypre de moyens de défense antiaérienne et de la frégate Languedoc, qui sera au large de l’île dès ce soir. Dans un cadre de « légitime défense » des espaces aériens alliés de la région (Koweït, Qatar, Émirats arabes unis), Macron a précisé que les forces françaises ont abattu plusieurs drones dans les premières heures du conflit. La sécurité des bases militaires dans la région a également été renforcée, le Président déplorant que deux d’entre elles aient subi des « frappes limitées ».

Iran : quelles conséquences pour la France ?
Voir l'article

Quant au Charles de Gaulle, il lui faudra plusieurs jours pour arriver. Macron justifie ce déploiement par le besoin d’un retour à la normale du trafic maritime international, endolori par le blocage du détroit d’Ormuz où transitent 20% du pétrole et du GNL : « Nous sommes à l’initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ses voies maritimes essentielles à l’économie mondiale ».

Enfin, le chef de l’État a confirmé le début d’une vaste opération de rapatriement des ressortissants français dans la région, en commençant « par les plus vulnérables ». Deux premiers vols arriveront à Paris ce mardi soir.

Mots clés

moyen-orient diplomatie moyen-orient armées moyen-orient Actualité Moyen-Orient missiles iran Iran Etats-Unis Iran Israël Tensions Iran Actualité Iran France Iran Iran israël Charles de Gaulle Porte-avions Charles de Gaulle marine défense anti-aérienne Chypre


Lire aussi

L’ESA perd le contact avec un des satellites Proba 3
Espace

L’ESA perd le contact avec un des satellites Proba 3

L’Agence spatiale européenne a annoncé ce vendredi 6 mai avoir perdu contact avec un des deux satellites de la mission P ...

Commentaires
Daniel Chretien
Air & Cosmos avec AFP
03/03/2026 21:08
387 mots

Défense

Moyen-Orient : Macron ordonne l’envoi du Charles de Gaulle

Dans son allocution aux Français ce mardi soir à 20 h, le Président de la République a annoncé l’envoi du porte-avions Charles de Gaulle vers la Méditerranée ainsi que le déploiement à Chypre de moyens de défense antiaérienne.

Moyen-Orient : Macron ordonne l’envoi du Charles de Gaulle
Moyen-Orient : Macron ordonne l’envoi du Charles de Gaulle

En réponse à l’embrasement du conflit israélo-iranien dans toute la région du Moyen-Orient, du Golfe, et du Proche-Orient, Emmanuel Macron a décidé de s’adresser aux Français ce mardi 3 mars à 20h pour informer sur les engagements des forces armées à venir. Le chef de l’État a notamment ordonné l’envoi du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. Ce dernier était stationné à Malmö au sud de la Suède afin de renforcer la présence française dans la région Baltique face à la menace russe. Un drone s’était d’ailleurs approché trop près de lui et avait été brouillé par les forces suédoises.

Des Rafales ont été déployés « ces dernières heures » dans le Moyen-Orient, ainsi que des systèmes de radar aéroportés (il est sans doute question ici d’AWACS). Emmanuel Macron a également annoncé l’envoi à Chypre de moyens de défense antiaérienne et de la frégate Languedoc, qui sera au large de l’île dès ce soir. Dans un cadre de « légitime défense » des espaces aériens alliés de la région (Koweït, Qatar, Émirats arabes unis), Macron a précisé que les forces françaises ont abattu plusieurs drones dans les premières heures du conflit. La sécurité des bases militaires dans la région a également été renforcée, le Président déplorant que deux d’entre elles aient subi des « frappes limitées ».

Iran : quelles conséquences pour la France ?
Voir l'article

Quant au Charles de Gaulle, il lui faudra plusieurs jours pour arriver. Macron justifie ce déploiement par le besoin d’un retour à la normale du trafic maritime international, endolori par le blocage du détroit d’Ormuz où transitent 20% du pétrole et du GNL : « Nous sommes à l’initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ses voies maritimes essentielles à l’économie mondiale ».

Enfin, le chef de l’État a confirmé le début d’une vaste opération de rapatriement des ressortissants français dans la région, en commençant « par les plus vulnérables ». Deux premiers vols arriveront à Paris ce mardi soir.

Mots clés

moyen-orient diplomatie moyen-orient armées moyen-orient Actualité Moyen-Orient missiles iran Iran Etats-Unis Iran Israël Tensions Iran Actualité Iran France Iran Iran israël Charles de Gaulle Porte-avions Charles de Gaulle marine défense anti-aérienne Chypre

Lire aussi

L’ESA perd le contact avec un des satellites Proba 3
Espace

L’ESA perd le contact avec un des satellites Proba 3

L’Agence spatiale européenne a annoncé ce vendredi 6 mai avoir perdu contact avec un des deux satellites de la mission Proba 3 de démonstration de manœuvres de proximité en orbite basse. Une anomalie aurait provoqué une réaction en chaîne.
Commentaires