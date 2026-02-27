Un drone brouillé à proximité du Charles de Gaulle, la Russie dément toute implication

Le porte-avions Charles de Gaulle est actuellement en escale à Malmö dans le cadre de la mission « Baltic Sentry » de renforcement de la sécurité des infrastructures sous-marines en mer Baltique. Une opération pour dissuader toute tentative de sabotage des câbles sous-marins qui cherche aussi manifestement à apaiser les craintes des États-Unis pour leur sécurité en zone Arctique, plusieurs semaines après leur tentative d’annexion du Groenland.

L’escale a Malmö a été toutefois perturbée par un drone, repéré au large par un navire de la marine suédoise en patrouille. Les forces armées ont alors décidé de le neutraliser. Le drone a été brouillé à environ 7 nautiques (13 km) du Charles de Gaulle, d’après les propos à l’AFP du colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l’état-major français. Le contact avec le drone a ensuite été perdu. L’aéronef n’a pas été récupéré. Vernet a également précisé que le porte-avions étant dans les eaux souveraines de la Suède, sa protection revient au pays hôte.

Accusée, la Russie dément