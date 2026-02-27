Un drone brouillé à proximité du Charles de Gaulle, la Russie dément toute implication

Un drone a été brouillé par l’armée suédoise mercredi 25 février après l’avoir repéré non loin du porte-avions Charles de Gaulle en escale à Malmö. Le ministère suédois de la Défense estime le drone « probablement russe ». Des propos « absurdes » d’après le Kremlin.
Le porte-avions Charles de Gaulle est actuellement en escale à Malmö dans le cadre de la mission « Baltic Sentry » de renforcement de la sécurité des infrastructures sous-marines en mer Baltique. Une opération pour dissuader toute tentative de sabotage des câbles sous-marins qui cherche aussi manifestement à apaiser les craintes des États-Unis pour leur sécurité en zone Arctique, plusieurs semaines après leur tentative d’annexion du Groenland.
L’escale a Malmö a été toutefois perturbée par un drone, repéré au large par un navire de la marine suédoise en patrouille. Les forces armées ont alors décidé de le neutraliser. Le drone a été brouillé à environ 7 nautiques (13 km) du Charles de Gaulle, d’après les propos à l’AFP du colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l’état-major français. Le contact avec le drone a ensuite été perdu. L’aéronef n’a pas été récupéré. Vernet a également précisé que le porte-avions étant dans les eaux souveraines de la Suède, sa protection revient au pays hôte.
Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du drone mais le ministre suédois de la Défense avait déclaré que l’engin venait « probablement de la Russie, étant donné qu’un navire militaire russe se trouvait dans le passage de l’Oresund et dans les eaux territoriales suédoises. Le Kremlin juge « absurde » ces propos et prétend « ne pas connaître les détails ». Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot est en Suède ce vendredi. La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants Alice Rufo a également précisé qu’elle se rendra à Malmö et en Suède pour des entretiens avec ses homologues et pour visiter le Charles de Gaulle.
Un drone a été brouillé par l’armée suédoise mercredi 25 février après l’avoir repéré non loin du porte-avions Charles de Gaulle en escale à Malmö. Le ministère suédois de la Défense estime le drone « probablement russe ». Des propos « absurdes » d’après le Kremlin.
Le porte-avions Charles de Gaulle est actuellement en escale à Malmö dans le cadre de la mission « Baltic Sentry » de renforcement de la sécurité des infrastructures sous-marines en mer Baltique. Une opération pour dissuader toute tentative de sabotage des câbles sous-marins qui cherche aussi manifestement à apaiser les craintes des États-Unis pour leur sécurité en zone Arctique, plusieurs semaines après leur tentative d’annexion du Groenland.
L’escale a Malmö a été toutefois perturbée par un drone, repéré au large par un navire de la marine suédoise en patrouille. Les forces armées ont alors décidé de le neutraliser. Le drone a été brouillé à environ 7 nautiques (13 km) du Charles de Gaulle, d’après les propos à l’AFP du colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l’état-major français. Le contact avec le drone a ensuite été perdu. L’aéronef n’a pas été récupéré. Vernet a également précisé que le porte-avions étant dans les eaux souveraines de la Suède, sa protection revient au pays hôte.
Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du drone mais le ministre suédois de la Défense avait déclaré que l’engin venait « probablement de la Russie, étant donné qu’un navire militaire russe se trouvait dans le passage de l’Oresund et dans les eaux territoriales suédoises. Le Kremlin juge « absurde » ces propos et prétend « ne pas connaître les détails ». Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot est en Suède ce vendredi. La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants Alice Rufo a également précisé qu’elle se rendra à Malmö et en Suède pour des entretiens avec ses homologues et pour visiter le Charles de Gaulle.
Emmanuel Macron s’apprête à prendre la parole sur la question de la dissuasion nucléaire, le 2 mars prochain. Ce grand discours doit poser les bases d’une actualisation de la doctrine française, sur laquelle le président de la République a déclaré travailler à l’automne dernier. Ce sera l’occasion pour lui d’apporter des réponses sur la dimension européenne qu’il souhaite donner au parapluie nucléaire national – ce qui constituerait un changement de dogme inédit – pour garantir un niveau de protection au Vieux Continent face à la montée des tensions avec la Russie et le désengagement des Etats-Unis. Si cela venait à arriver, la composante aéroportée jouerait un rôle central dans cette évolution. En attendant, la France a entrepris, ces dernières années, de renforcer graduellement et discrètement ses forces aériennes stratégiques et va continuer à les crédibiliser.
Commentaires