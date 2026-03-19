Hypersonique : le Pentagone commande 20 vols à Rocket Lab

Cela en dit long sur la stratégie de Rocket Lab de diversifier ses revenus au lieu de les concentrer autour des lancements de fusées Electron (actif depuis 2017) et Neutron (à venir). Rocket Lab avait décidé de développer un micro-lanceur suborbital nommé HASTE à partir du premier étage de la fusée Electron. Pari payant. Mercredi 18 mars, Rocket Lab a annoncé la commande de 20 vols HASTE pour le programme MACH-TB 2.0 (Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed), piloté par le Pentagone. Le montant du contrat est de 190 M$.

Le programme a été créé pour intégrer les solutions commerciales en complément du programme régalien. HASTE va emporter diverses charges utiles pour qu’elles soient testées en conditions réelles d’un vol supersonique (au-delà de Mach 5) avant de les déployer. Ce contrat fait suite à un dernier lancement de test de véhicule hypersonique développé par la société australienne Hypersonix .

En prenant en compte cette nouvelle commande, Rocket Lab a précisé que son manifeste compte désormais plus de 70 vols Electron-HASTE. La compagnie compte deux pas de tir à Mahia Peninsula en Nouvelle-Zélande, et un sur le site de la Nasa à Wallops, en Virginie. C’est de là que part HASTE.