Remontée en puissance du porte-avions Charles de Gaulle : les Rafale appontent après 8 mois d'entretien

D'autres s'entrainent à terre

Pendant que ces manœuvres étaient effectuées en mer, d'autres marins s'entrainaient, mais à terre et dans les airs : du 9 au 29 janvier, la totalité du groupe aérien embarqué (GAé) a effectué des appontages simulés sur piste (ASSP). Ceux-ci ont été effectués sur les bases de l'aéronautique navale de Landivisiau (Finistère), Lann-Bihoué (Morbihan) et continueront ensuite sur la BAN d'Istres (Bouches-du-Rhône). Pendant deux séances de 30 minutes de jour et deux séances de 30 minutes de nuit, les pilotes des avions de combat Rafale M et des avions de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) E-2C Hawkeye, les pilotes vont s'entrainer à effectuer l'approche exacte qu'ils devront effectuer plus tard pour apponter sur le porte-avions. La piste comprend les marquages exacts du porte-avions et un miroir d'appontage et bien évidemment, un officier d'appontage, guident les pilotes dans leurs approches.