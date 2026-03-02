Iran : quelles conséquences pour la France ?

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Le 1er mars, le président de la République a décidé de réorienter la mission du groupe aéronaval de l'Europe du Nord vers la Méditerranée orientale. En fait, c'est tout le dispositif militaire français au Proche et Moyen-Orient (PMO) qui s'est mis en branle, avec priorité à la troisième dimension, la plus agile en pareil cas.
La France détient près d'un millier de militaires (et leurs familles) aux Emirats arabes unis (EAU), des milliers de ressortissants et touristes (bloqués sur place par la fermeture du trafic aérien) et des intérêts, géostratégiques et commerciaux. C’est notamment le cas dans la défense, où les EAU sont un des
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Le 1er mars, le président de la République a décidé de réorienter la mission du groupe aéronaval de l'Europe du Nord vers la Méditerranée orientale. En fait, c'est tout le dispositif militaire français au Proche et Moyen-Orient (PMO) qui s'est mis en branle, avec priorité à la troisième dimension, la plus agile en pareil cas.
La France détient près d'un millier de militaires (et leurs familles) aux Emirats arabes unis (EAU), des milliers de ressortissants et touristes (bloqués sur place par la fermeture du trafic aérien) et des intérêts, géostratégiques et commerciaux. C’est notamment le cas dans la défense, où les EAU sont un des plus gros clients du Rafale, mais aussi l’aéronautique avec de
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte