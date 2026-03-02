Iran : quelles conséquences pour la France ?
Iran : quelles conséquences pour la France ?
© Marine nationale (Romuald Le Hénaff)
Léo Barnier
Jean-Marc Tanguy

publié le 02 mars 2026 à 17:16

866 mots

Iran : quelles conséquences pour la France ?

Le 1er mars, le président de la République a décidé de réorienter la mission du groupe aéronaval de l'Europe du Nord vers la Méditerranée orientale. En fait, c'est tout le dispositif militaire français au Proche et Moyen-Orient (PMO) qui s'est mis en branle, avec priorité à la troisième dimension, la plus agile en pareil cas.

La France détient près d'un millier de militaires (et leurs familles) aux Emirats arabes unis (EAU), des milliers de ressortissants et touristes (bloqués sur place par la fermeture du trafic aérien) et des intérêts, géostratégiques et commerciaux. C’est notamment le cas dans la défense, où les EAU sont un des

Le 1er mars, le président de la République a décidé de réorienter la mission du groupe aéronaval de l'Europe du Nord vers la Méditerranée orientale. En fait, c'est tout le dispositif militaire français au Proche et Moyen-Orient (PMO) qui s'est mis en branle, avec priorité à la troisième dimension, la plus agile en pareil cas.

La France détient près d'un millier de militaires (et leurs familles) aux Emirats arabes unis (EAU), des milliers de ressortissants et touristes (bloqués sur place par la fermeture du trafic aérien) et des intérêts, géostratégiques et commerciaux. C’est notamment le cas dans la défense, où les EAU sont un des plus gros clients du Rafale, mais aussi l’aéronautique avec de

