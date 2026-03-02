Un vol habité chinois d’un an en vue

Initialement attendue début mai, la prochaine relève d’équipage de la station spatiale chinoise Tiangong (mission Shenzhou 23) pourrait intervenir dès le mois d’avril, avec trois taïkonautes dont l’identité, comme d’habitude, ne sera révélée que dans les jours précédant le lancement. Dans un communiqué diffusé le 27 février, le Bureau d’ingénierie des vols spatiaux habités de Chine (CMSEO), en charge des vols spatiaux habités chinois, a confirmé que l’un des membres de l’équipage de Shenzhou 23 effectuerait un séjour d’un an sur orbite.

La mission fournira de précieuses données sur la santé et les performances du corps humain en conditions de microgravité. Un savoir indispensable avant de programmer un jour des missions à destination de Mars, comme on pourrait l’attendre de la Chine dans les prochaines décennies. La Russie et les Etats-Unis ont par le passé déjà réalisés des vols d’un an en orbite à bord de l’ISS ou de la station Mir .

Un pakistanais en orbite

Comme un astronaute chinois va passer un an en orbite, une rotation dans la CSS va donc sauter, ce qui laisse l’opportunité au CMSEO de faire monter un astronaute invité pour un séjour d’une semaine, en montant avec le vaisseau Shenzhou 24 et redescendant avec Shenzhou 23. Le CMSEO (Office en charge des vols habités au sein de l’agence spatiale chinoise) a annoncé qu’un astronaute pakistanais pourra réaliser un court séjour dans la station, sans spécifier s’il prendra cette place particulière. Cela fait suite à un accord entre la Chine et le Pakistan signé en 2025, en prolongation du profond partenariat entre les deux pays sur le programme spatial pakistanais.