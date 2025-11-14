Chine : l’équipage Shenzhou-20 revient sur Terre et laissent les autres astronautes en situation délicate

C’est une première dans l’histoire du spatial chinois. L’équipage Shenzhou-20 est rentré sur Terre en toute sécurité, mais sans son vaisseau ! Ils sont revenus à bord de celui de l’équipage Shenzhou-21, arrivé dans la station spatiale chinoise (CSS) quelques jours plus tôt. Cet échange a été forcé par l’impact d’un débris spatial rendant inapte un des vaisseaux.

En orbite à bord de la CSS depuis le 24 avril, Shenzhou-20 devait revenir sur le plancher des vaches le 5 novembre, quelques jours après l’arrivée de la relève Shenzhou-21. Cette relève permet notamment à la station d’être habitée en permanence depuis 2022, tout comme l’ISS est habitée en permanence depuis 25 ans .

Mais peu avant leur départ, le vaisseau des trois astronautes a été heurté par un petit débris spatial, sans faire de blessé. Le département des vols habités de l’agence spatiale chinoise, le CMSEO, leur demande de rester le temps d’évaluer les risques. Après plus d’une semaine d’analyse de photos, de revues du design du vaisseau, des simulations et des essais en soufflerie, le CMSEO a conclu que l’impact a endommagé le hublot du module de descente, le rendant inapte pour la rentrée atmosphérique.

Procédures de secours

Dans ce genre de situation, le CMSEO a décidé de faire revenir l’équipage Shenzhou-20 à bord du vaisseau de Shenzhou-21, plus de 200 jours après leur arrivée. Cette huitaine de jours supplémentaires à 6 dans la CSS reste sans réelle conséquence sur les stocks de nourriture, d’eau, et d’oxygène de la station.

Pour faire revenir en toute sécurité l’équipage Shenzhou-21, le CMSEO a comme procédure de préparer en avance un vaisseau Shenzhou supplémentaire et sa fusée Long March 2F dans un délai d’au mieux 8.5 jours. Le vaisseau partira à vide pour remplacer le vaisseau endommagé. On ignore pour l’instant quand est prévu le décollage mais l’équipage ne restera sans capsule de secours fiable que pendant quelques jours.