Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève
Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève
© CMSEO, CNSA
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 05 novembre 2025 à 12:00

200 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève

Incident en orbite ? La branche de l’agence spatiale chinoise dédiée aux vols habités a annoncé reporter le retour de trois de ses astronautes suite à la suspicion de l’impact d’un débris spatial sur leur vaisseau.

La CSS (China Space Station) est habitée en permanence par trois astronautes depuis 2022. Tous les six mois la relève arrive. A bord de la station depuis le 24 avril, l’équipage Shenzhou-20 (Chen Dong, Chen Zhongrui et Wang Jie), a été relevé par les astronautes Zhang Lu, Zhang Hongzhang et Wu Fei qui sont arrivés le 31 octobre. Shenzhou-20 devait partir le 5 novembre mais le CMSEO (China Manned Space Engineering Office) a annoncé reporter le retour sur Terre à une date pour l’instant indéterminée.

Suspicion d’impact

Dans son communiqué, le CMSEO dit que le vaisseau de Shenzhou-20, amarré à la station, aurait été heurté par un débris spatial. On ignore où le vaisseau aurait été touché. Par précaution, l’équipage reste à bord de la CSS le temps d’évaluer l’étendue des dégâts, s’il y en a. N’ayant pas été détecté, le débris était probablement petit mais un impact hypervéloce à 8 km/s peut tout de même faire des dégâts.

Ce n’est pas la première fois qu’une station spatiale est heurtée par un débris spatial. Au cours des dernières sorties spatiales extravéhiculaires, les astronautes chinois ont d’ailleurs procédé à l’installation de plaques de protection sur les trois modules de la station.

Mots clés

chine CSS Tiangong Shenzhou station spatiale chinoise Stations orbitales Astronautique Astronautes Taïkonautes


Lire aussi

Nouveau sans-faute pour Ariane 6
Espace

Nouveau sans-faute pour Ariane 6

La fusée européenne a mis en orbite avec succès le satellite européen d’observation de la Terre Sentinel-1D. Peu à peu, ...

Commentaires
Daniel Chretien
Daniel Chrétien
05/11/2025 12:00
200 mots

Espace

Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève

Incident en orbite ? La branche de l’agence spatiale chinoise dédiée aux vols habités a annoncé reporter le retour de trois de ses astronautes suite à la suspicion de l’impact d’un débris spatial sur leur vaisseau.

Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève
Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève

La CSS (China Space Station) est habitée en permanence par trois astronautes depuis 2022. Tous les six mois la relève arrive. A bord de la station depuis le 24 avril, l’équipage Shenzhou-20 (Chen Dong, Chen Zhongrui et Wang Jie), a été relevé par les astronautes Zhang Lu, Zhang Hongzhang et Wu Fei qui sont arrivés le 31 octobre. Shenzhou-20 devait partir le 5 novembre mais le CMSEO (China Manned Space Engineering Office) a annoncé reporter le retour sur Terre à une date pour l’instant indéterminée.

Suspicion d’impact

Dans son communiqué, le CMSEO dit que le vaisseau de Shenzhou-20, amarré à la station, aurait été heurté par un débris spatial. On ignore où le vaisseau aurait été touché. Par précaution, l’équipage reste à bord de la CSS le temps d’évaluer l’étendue des dégâts, s’il y en a. N’ayant pas été détecté, le débris était probablement petit mais un impact hypervéloce à 8 km/s peut tout de même faire des dégâts.

Ce n’est pas la première fois qu’une station spatiale est heurtée par un débris spatial. Au cours des dernières sorties spatiales extravéhiculaires, les astronautes chinois ont d’ailleurs procédé à l’installation de plaques de protection sur les trois modules de la station.

Mots clés

chine CSS Tiangong Shenzhou station spatiale chinoise Stations orbitales Astronautique Astronautes Taïkonautes

Lire aussi

Nouveau sans-faute pour Ariane 6
Espace

Nouveau sans-faute pour Ariane 6

La fusée européenne a mis en orbite avec succès le satellite européen d’observation de la Terre Sentinel-1D. Peu à peu, la routine s’installe tandis que de nouveaux défis sont en approche.
Commentaires