Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève

La CSS (China Space Station) est habitée en permanence par trois astronautes depuis 2022. Tous les six mois la relève arrive. A bord de la station depuis le 24 avril, l’équipage Shenzhou-20 (Chen Dong, Chen Zhongrui et Wang Jie), a été relevé par les astronautes Zhang Lu, Zhang Hongzhang et Wu Fei qui sont arrivés le 31 octobre. Shenzhou-20 devait partir le 5 novembre mais le CMSEO (China Manned Space Engineering Office) a annoncé reporter le retour sur Terre à une date pour l’instant indéterminée.

Suspicion d’impact

Dans son communiqué, le CMSEO dit que le vaisseau de Shenzhou-20, amarré à la station, aurait été heurté par un débris spatial. On ignore où le vaisseau aurait été touché. Par précaution, l’équipage reste à bord de la CSS le temps d’évaluer l’étendue des dégâts, s’il y en a. N’ayant pas été détecté, le débris était probablement petit mais un impact hypervéloce à 8 km/s peut tout de même faire des dégâts.

Ce n’est pas la première fois qu’une station spatiale est heurtée par un débris spatial. Au cours des dernières sorties spatiales extravéhiculaires, les astronautes chinois ont d’ailleurs procédé à l’installation de plaques de protection sur les trois modules de la station.