Dassault Aviation parvient à livrer plus de Rafale que prévu

Au 31 décembre 2025, le groupe a livré 26 chasseurs Rafale, soit un de plus que dans le prévisionnel et 5 de plus qu’en 2024. La différence se voit sur les livraisons à l’export, avec 15 avions livrés contre 11 l’année d’avant. Le manifeste est encore bien rempli avec 26 Rafales commandés à l’export cette année. Au 31 décembre, Dassault affichait un carnet de commandes de 220 avions, dont 175 à l’export, et l’éventualité de livrer 100 Rafales à l’Ukraine .

État des lieux des puissances étrangères utilisatrices ou qui ont commandé des Rafale :

Égypte : 55 avions commandés depuis 2015.

Qatar : 36 avions commandés, 36 autres en option.

Inde : 62 avions commandés, possible autre commande de 114 appareils (dont 90 fermes).

Grèce : 24 avions commandés, dont 12 d’occasion*.

Croatie : 12 avions d’occasion commandés*.

Émirats Arabes Unis : 80 avions commandés.

Indonésie : 42 avions commandés.

Serbie : 12 avions commandés.

* Les avions d’occasions proviennent des armées françaises, où ils ont été remplacés par des appareils neufs.

Le Rafale est devenu particulièrement populaire à l’international grâce à son alliance avec le missile Meteor de MBDA, commandé notamment par la Grèce et l’Inde (qui va refaire une commande).

En 2025, Dassault Aviation a également livré 37 jets Falcon, soit 3 de moins que prévu, mais 6 de plus qu’en 2024. En 2025, 31 Falcon ont été commandés. Au 31 décembre, le carnet de commandes affichait 73 appareils.

Incertitude du Scaf