Dassault Aviation parvient à livrer plus de Rafale que prévu

L’avionneur a communiqué son bilan de livraisons le 7 janvier. La cadence a été très bonne, ce qui est bon signe pour les clients extérieurs.
Au 31 décembre 2025, le groupe a livré 26 chasseurs Rafale, soit un de plus que dans le prévisionnel et 5 de plus qu’en 2024. La différence se voit sur les livraisons à l’export, avec 15 avions livrés contre 11 l’année d’avant. Le manifeste est encore bien rempli avec 26 Rafales commandés à l’export cette année. Au 31 décembre, Dassault affichait un carnet de commandes de 220 avions, dont 175 à l’export, et l’éventualité de livrer 100 Rafales à l’Ukraine.
État des lieux des puissances étrangères utilisatrices ou qui ont commandé des Rafale :
* Les avions d’occasions proviennent des armées françaises, où ils ont été remplacés par des appareils neufs.
Le Rafale est devenu particulièrement populaire à l’international grâce à son alliance avec le missile Meteor de MBDA, commandé notamment par la Grèce et l’Inde (qui va refaire une commande).
En 2025, Dassault Aviation a également livré 37 jets Falcon, soit 3 de moins que prévu, mais 6 de plus qu’en 2024. En 2025, 31 Falcon ont été commandés. Au 31 décembre, le carnet de commandes affichait 73 appareils.
Le chiffre d’affaires du groupe devrait être bon, avec une prévision pour 2025 de 7 Mds€. Le point déterminant de l’année 2026 pour le groupe sera sur l’avenir de son positionnement sur le Scaf. La Phase 2 devait être annoncée par la France et l’Allemagne avant la fin de l’année 2025 mais cela a été reporté à cause du calendrier géopolitique particulièrement riche, mais aussi à cause d’un profond désaccord entre Dassault Aviation et ses partenaires sur leur latitude dans la maîtrise d'œuvre. En décembre, le rapporteur du dossier au Parlement avait émis l’idée de faire deux appareils, idée rejetée par Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation.
