Le Scaf toujours en stand-by

Le système européen de combat du futur, le SCAF, a connu des meilleurs jours. Tandis que les tensions entre Airbus et Dassault semblent avoir franchi le cap d’une impossible réconciliation, l’arbitrage au niveau ministériel ne porte pas ses fruits. Les yeux se tournent vers Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz, qui récupèrent la patate chaude.

Jeudi 11 décembre, les ministres de la défense allemand (Boris Pistorius), français (Catherine Vautrin) et espagnol (Margarita Robles) se sont réunis pour déminer l’épineuse question de l’avenir du SCAF, menacé depuis plusieurs mois par une nouvelle guerre de leadership entre Dassault et Airbus. La Phase 1B du programme, qui prendra bientôt fin, devait développer un démonstrateur. La phase 2 (assemblage, essais en vol) doit faire l’objet d’une discussion entre Merz et Macron d’ici la fin de l’année. Comme pour le lancement de la phase 1B il y a trois ans, les griefs entre Airbus et Dassault sur le leadership du projet font rage. Les deux tiers du programme reviennent à Airbus en Allemagne et en Espagne, le dernier tiers ainsi que la maîtrise d’œuvre du chasseur reviennent à Dassault.

Guerre de leadership

Pour sortir d’une telle mélasse, la France et l’Allemagne vont devoir déployer les canadairs. Le 23 septembre, le PDG de Dassault Eric Trappier assurait pouvoir mener le projet « tout seul de A à Z ». En réponse, fin octobre, le patron d’Airbus Guillaume Faury avait répondu que Dassault était « libre de quitter le programme ». Plus récemment, le syndicat de l’industrie allemande IG Metall a déclaré « ne plus faire confiance à Dassault ». Reste à déterminer quels moyens de pression restent à Friedrich Merz et Emmanuel Macron pour remettre les deux industriels sur la même voie. Pour l’instant, les deux dirigeants restent arcboutés sur la ligne d’un seul avion de combat.