Un satellite espagnol de communication sécurisée heurté en vol

Le 2 janvier, le groupe espagnol Indra a annoncé que le SpainSat NG2 a été touché par « une particule spatiale » tandis qu’il était en train de manœuvrer pour atteindre son orbite de croisière. Le satellite avait été mis en orbite de transfert géostationnaire le 24 octobre 2025. SpainSat NG 2 était à 50 000 km quand il a été heurté par un objet dont la nature est encore indéterminée. À cette altitude, les petits débris sont déjà plus difficiles à apercevoir, mais ils sont aussi beaucoup plus rares qu’en orbite basse. Il se pourrait que ce soit une micrométéorite ou un incident lié à des particules solaires mais les derniers bilans de météorologie de l’espace n’indiquaient pas d’activité importante.

Avec son jumeau mis en orbite en orbite en janvier 2025, SpainSat NG 2 doit relever les satellites XSTAR-EUR et SpainSat pour assurer des capacités de communications sécurisées pour le gouvernement et les forces armées espagnoles . Les deux satellites sont opérés par Hisdesat, propriété du groupe Indra. Ils sont les premiers satellites à être montés sur la nouvelle plateforme Eurosat Neo d’Airbus Defence & Space. On ignore quelle est l’importance des dommages causés par l’impact mais le message d’Indra est peu rassurant : « L’équipe technique est en train d’analyser les données disponibles pour déterminer l’étendue des dommages. Si nécessaire, SpainSat NG 2 sera remplacé dès que possible ». Indra a déployé un plan pour permettre la continuité du service.