Un satellite espagnol de communication sécurisée heurté en vol

Le satellite SpainSat NG 2, récemment mis en orbite, a été touché par « une particule spatiale ». En cours d’évaluation, les dégâts pourraient compromettre sa mission.
Le 2 janvier, le groupe espagnol Indra a annoncé que le SpainSat NG2 a été touché par « une particule spatiale » tandis qu’il était en train de manœuvrer pour atteindre son orbite de croisière. Le satellite avait été mis en orbite de transfert géostationnaire le 24 octobre 2025. SpainSat NG 2 était à 50 000 km quand il a été heurté par un objet dont la nature est encore indéterminée. À cette altitude, les petits débris sont déjà plus difficiles à apercevoir, mais ils sont aussi beaucoup plus rares qu’en orbite basse. Il se pourrait que ce soit une micrométéorite ou un incident lié à des particules solaires mais les derniers bilans de météorologie de l’espace n’indiquaient pas d’activité importante.
Avec son jumeau mis en orbite en orbite en janvier 2025, SpainSat NG 2 doit relever les satellites XSTAR-EUR et SpainSat pour assurer des capacités de communications sécurisées pour le gouvernement et les forces armées espagnoles. Les deux satellites sont opérés par Hisdesat, propriété du groupe Indra. Ils sont les premiers satellites à être montés sur la nouvelle plateforme Eurosat Neo d’Airbus Defence & Space. On ignore quelle est l’importance des dommages causés par l’impact mais le message d’Indra est peu rassurant : « L’équipe technique est en train d’analyser les données disponibles pour déterminer l’étendue des dommages. Si nécessaire, SpainSat NG 2 sera remplacé dès que possible ». Indra a déployé un plan pour permettre la continuité du service.
Le satellite SpainSat NG 2, récemment mis en orbite, a été touché par « une particule spatiale ». En cours d’évaluation, les dégâts pourraient compromettre sa mission.
Le 2 janvier, le groupe espagnol Indra a annoncé que le SpainSat NG2 a été touché par « une particule spatiale » tandis qu’il était en train de manœuvrer pour atteindre son orbite de croisière. Le satellite avait été mis en orbite de transfert géostationnaire le 24 octobre 2025. SpainSat NG 2 était à 50 000 km quand il a été heurté par un objet dont la nature est encore indéterminée. À cette altitude, les petits débris sont déjà plus difficiles à apercevoir, mais ils sont aussi beaucoup plus rares qu’en orbite basse. Il se pourrait que ce soit une micrométéorite ou un incident lié à des particules solaires mais les derniers bilans de météorologie de l’espace n’indiquaient pas d’activité importante.
Avec son jumeau mis en orbite en orbite en janvier 2025, SpainSat NG 2 doit relever les satellites XSTAR-EUR et SpainSat pour assurer des capacités de communications sécurisées pour le gouvernement et les forces armées espagnoles. Les deux satellites sont opérés par Hisdesat, propriété du groupe Indra. Ils sont les premiers satellites à être montés sur la nouvelle plateforme Eurosat Neo d’Airbus Defence & Space. On ignore quelle est l’importance des dommages causés par l’impact mais le message d’Indra est peu rassurant : « L’équipe technique est en train d’analyser les données disponibles pour déterminer l’étendue des dommages. Si nécessaire, SpainSat NG 2 sera remplacé dès que possible ». Indra a déployé un plan pour permettre la continuité du service.
Une vidéo permet de confirmer qu’un drone furtif de reconnaissance RQ-170 a participé à l’opération américaine visant à capturer et exfiltrer le président Nicolás Maduro. Seules une poignées d'images et vidéos confirment son existence. La vidéo de ce 3 janvier prouve que le Pentagone n’avait lésiné sur les moyens déployés.
Commentaires