Moyen-Orient : Macron annonce l’envoi du Charles de Gaulle pour rouvrir le détroit d’Ormuz

Emmanuel Macron détaille le renforcement des forces armées françaises dans la région. En réponse à la flambée du prix du pétrole et dans le but de rouvrir le détroit d’Ormuz, le Président a annoncé un gros déploiement des bâtiments de la Marine. Macron a profité d’un déplacement à Chypre, à 200 km du Liban bombardé par les forces armées israéliennes, pour annoncer une opération « purement défensive » afin de rouvrir le trafic maritime dans le Golfe « après la sortie de la phase la plus chaude du conflit ». Deux frégates seront également déployées en Mer Rouge en renfort à l’opération Apsides de l’Union Européenne lancée en 2024. Au total, la mission mobilisera huit frégates, deux porte-hélicoptères amphibies et le porte-avions Charles de Gaulle, parti de Suède et arrivé au large de Crête. Pour l’instant, le Charles de Gaulle va se concentrer en Méditerranée orientale pour défendre Chypre.

Emmanuel Macron a également alerté sur le risque de l’extension du conflit sur le territoire européen, à savoir à Chypre. « Lorsque Chypre est attaquée, c’est l’Europe qui est attaquée ». Plus tôt dans la journée, l’OTAN avait annoncé avoir intercepté un deuxième missile balistique dans l’espace aérien de la Turquie.

Mise à jour : de son côté, Emmanuel Macron a précisé que la France a assuré plusieurs interceptions pour protéger ses partenaires.