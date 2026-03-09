Airbus rejoint la proposition d’OHB et de Rheinmetall d’un OneWeb pour la défense allemande

L’information a été révélée dimanche 8 mars par Der Spiegel , puis confirmée par des sources à Bloomberg. Airbus cherche aussi à profiter au maximum du pactole de 35 milliards d’euros consacrés à la défense spatiale allemande. Il avait déjà été révélé fin janvier que OHB s’était allié à Rheinmetall pour proposer au gouvernement fédéral une constellation satellite en orbite basse de communication sécurisée pour la défense, un projet baptisé « SATCOMBw N4 ». Un complément aux satellites SATCOMBw en orbite géostationnaire (les SATCOMBw 3 y seront déployés par Ariane 6 dès 2030). Airbus va donc se joindre à l’alliance OHB-Rheinmetall, après s’être positionné comme concurrent. Une façon d’accélérer le projet et de pouvoir toucher une partie du contrat, dont la valeur globale est estimée à 10 Md€. Mais il est à craindre que cette fusion mettant fin à toute concurrence fasse monter les prix.

OneWeb financé

L’Allemagne et la France sont toutes deux dans une démarche d’accélération de l’usage de l’orbite basse pour la défense. Cet objectif de faire reposer une partie des communications sécurisées sur une infrastructure en orbite basse est indiqué dans la stratégie spatiale de défense allemande. L’État français a accéléré son soutien à la constellation OneWeb , déjà existante mais devant être mise à jour par un renouvellement partiel des 650 satellites. 440 nouveaux satellites sont commandés. Eutelsat vient juste de boucler un dernier financement de 1.5 Md€, ce qui permet de clôturer la recherche de 5.8 Md€ de financement.

Cette tendance qu’on retrouve aussi en Italie, un moment séduite par un recours à Starlink de SpaceX, embrume le développement de la constellation européenne Iris², notamment en termes de disponibilité des industriels pour produire les 282 satellites s’ils concentrent dans un premier temps leurs efforts sur les constellations nationales.