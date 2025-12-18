Commande record d'hélicoptères pour les forces armées espagnoles

Ce gros cadeau de Noël pour Airbus Helicopters a été annoncé ce 18 décembre. Les contrats totalisent un montant global de 4 milliards d’euros. Les appareils sont destinés à équiper les trois armées espagnoles : 63 pour l’armée de terre, 7 pour la marine, 30 pour l’armée de l’air et de l’espace.

Quatre types d’appareils sont commandés :

50 hélicoptères H145M pour les forces aéromobiles de l’armée de terre (FAMET). Connus pour leur polyvalence, ils sont destinés à l’attaque légère avec comme équipement le système d’armement HForce, en complément du Tigre.

31 hélicoptères NH90 (13 pour l’armée de terre, 12 pour l’armée de l’air et de l’espace, 6 pour la marine). Ils participeront aux manœuvres, aux opérations spéciales, au transport et en complément de la flotte amphibie.

13 hélicoptères H135 pour l’armée de l’air et de l’espace (et un pour la marine). Ils seront utilisés pour les missions de reconnaissance, des missions utilitaires légères et pour la formation des pilotes.

6 hélicoptères H175M pour l’armée de l’air et de l’espace. Ils serviront au transport de représentants des autorités et d’autres missions gouvernementales.

Derrière cette série de contrats, plus de 300 créations d’emplois sont à venir d’après le communiqué d'Airbus, notamment à Albacete avec la poursuite du développement d’un centre de personnalisation d’hélicoptères militaires et un centre international de formation pour les pilotes et techniciens du H145M. Avec ces contrats, l’Espagne marque sa volonté de moderniser sa flotte héliportée, selon un plan annoncé en mai dernier. Cela s’ajoute notamment à la grosse commande de 31 NH90 supplémentaires en 2022 pour les 3 armées. Depuis plusieurs années, le NH90 remplace des flottes en fin de vie. L’usage du Tigre est également en cours de modernisation.