Commande record d'hélicoptères pour les forces armées espagnoles

La Direction générale de l’armement et du matériel (DGAM) du ministère espagnol de la Défense a passé la plus grosse commande d’hélicoptères de son histoire. Livrée à partir de 2027, la centaine d’appareils servira à accélérer la modernisation des moyens de défense espagnols.
Ce gros cadeau de Noël pour Airbus Helicopters a été annoncé ce 18 décembre. Les contrats totalisent un montant global de 4 milliards d’euros. Les appareils sont destinés à équiper les trois armées espagnoles : 63 pour l’armée de terre, 7 pour la marine, 30 pour l’armée de l’air et de l’espace.
Quatre types d’appareils sont commandés :
Derrière cette série de contrats, plus de 300 créations d’emplois sont à venir d’après le communiqué d'Airbus, notamment à Albacete avec la poursuite du développement d’un centre de personnalisation d’hélicoptères militaires et un centre international de formation pour les pilotes et techniciens du H145M. Avec ces contrats, l’Espagne marque sa volonté de moderniser sa flotte héliportée, selon un plan annoncé en mai dernier. Cela s’ajoute notamment à la grosse commande de 31 NH90 supplémentaires en 2022 pour les 3 armées. Depuis plusieurs années, le NH90 remplace des flottes en fin de vie. L’usage du Tigre est également en cours de modernisation.
En plus d’un excellent bilan pour Airbus Helicopters, 2025 est aussi une nouvelle entrée en phase de stress de production avec la multiplication des commandes de la part de forces armées comme en Allemagne, qui souhaitent toutes moderniser leur flotte.
Le premier F-35A sur les 64 appareils commandés par la Finlande a effectué sa sortie d’usine le 16 décembre. La première livraison d’un Lightning II à l’Armée de l’Air finlandaise devrait intervenir en 2026, sur la base aérienne d’Ebbing dans l’Arkansas ou seront entraînés les pilotes finlandais.
