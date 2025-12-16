La marine allemande reçoit son premier hélicoptère NH90
© Airbus Helicopters, NHIndustries
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 16 décembre 2025 à 18:00

Coentreprise d’Airbus Helicopters, NHIndustries a livré ce mardi 16 décembre son premier NH90 Sea Tiger à la marine allemande, à la base navale de Nordholz. 30 autres hélicoptères seront livrés d’ici 2030 pour faire de la lutte antinavire et anti-sous-marine.

Dans un communiqué, le directeur général d’Airbus Helicopters a déclaré que les coûts et les délais ont été respectés. Les hélicoptères vont remplacer les vieillissants Mk88A Sea Lynx dont l’entrée en service remonte à 1981. La marine allemande opère déjà 18 NH90 Sea Lion pour du transport. Le renouvellement de la flotte antinavire et anti-sous-marine est notamment motivé par la recrudescence des anomalies en mer du Nord et en mer Baltique depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le NH90 Sea Tiger apporte quelques nouveautés comme un système électro-optique inédit. L’appareil dispose aussi d’un sonar immergé, de bouées acoustiques et il pourra engager des cibles en surface et sous-marines avec un armement de missiles et de torpilles. Des campagnes de tests en Méditerranée ou en mer du Nord ont servi à qualifier tous les systèmes. De son côté, NHIndustries a livré 135 hélicoptères NH90 navals à six pays différents. La marine espagnole en a récemment reçu deux et est sur le point d’en avoir un troisième sur les 7 appareils commandés. Le 9 décembre, la marine néerlandaise a officialisé la commande de 3 NH90 Sea Tiger. Après des années difficiles, dont un long différent avec la Norvège, la confiance dans le NH90 est là, avec aujourd’hui plus de 530 appareils en service dans le monde.

Commentaires
Daniel Chrétien
16/12/2025 18:00
Défense

