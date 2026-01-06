L’Espagne commande 18 Airbus C295

Les appareils vont remplacer les flottes de CASA CN235 et de CASA C212, en service depuis près de 50 ans. Le C295 peut transporter 70 soldats ou 50 parachutistes. Il peut faire des largages de fret ou d’hommes, des évacuations médicales. Le C295 peut aussi atterrir et décoller sur des pistes non préparées. Un premier lot sera livré entre 2026 et 2028 et remplacera les CN235, utilisés pour la formation et le transport à l’école de transport aérien militaire de la base aérienne de Matacan. Le second lot sera livré entre 2030 et 2032 et remplacera les C212 dédiés aux largages manuels et automatiques de fret et de parachutistes depuis l’école de parachutisme militaire d’Alcantarilla à Murcie. Les lots seront accompagnés d’un système de formation sur mesure, incluant plusieurs simulateurs de vol. Le contrat prévoit aussi la maintenance de la flotte et des équipements jusqu’en 2032. Les avions seront assemblés dans les usines d’Airbus Defence & Space de Séville.

Parmi les motivations du choix du C295, l’Espagne souhaite pouvoir harmoniser les moyens entre les différents usages attendus de ce type d’appareils, avec les 28 autres avions déjà commandés auparavant. « Grâce à ce contrat, les forces aériennes et spatiales espagnoles exploiteront une flotte de 46 C295 en configuration de transport, de patrouille maritime et de surveillance », a déclaré Jean-Brice Dumont, directeur de la division Air Power chez Airbus Defence & Space, dans un communiqué. Une fois de plus, la défense espagnole continue de moderniser ses moyens avec cette nouvelle flotte d’avions de transports. Dernièrement, la défense avait annoncé une très grosse commande d’hélicoptères , ainsi que la commande de 30 HURJET turcs via Airbus pour renouveler sa flotte de jets d’entraînement des pilotes. L’Espagne fait partie des 38 pays utilisateurs du C295, qui cumule désormais 329 commandes.