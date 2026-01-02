La défense espagnole commande 30 Hurjet turcs via Airbus pour la formation de ses pilotes

L’Espagne a signé un accord avec la Turquie pour l’achat de 30 jets d’entraînements turcs HURJET de Turkish Aerospace Industries (TAI), avec Airbus Defence & Space comme coordinateur.
La défense espagnole va remplacer sa flotte de F-5, dont la fabrication remonte aux années 1960. À la différence de l’Armée de l’Air et de l’Espace, qui a abandonné le recours à l’Alphajet pour le Pilatus PC-21 (moins cher à l’heure de vol car il n’est pas à réaction), l’armée de l’air et de l’espace espagnole – Ejercito del Aire y del Espacio, EAE – a choisi la proposition d’Airbus Defence & Space pour renouveler sa flotte d’appareils de formation des pilotes avec 30 Hurjet turcs modifiés. Les 30 jets seront d’abord livrés dans leur configuration initiale entre 2028 et 2029, puis Airbus Defence & Space les modifiera conformément aux besoins nationaux entre 2031 et 2035.
Le montant du contrat est de 2,4 Mds€ et inclut la création du centre de conversion, la rénovation du centre de formation de l’école de chasse et d’attaque de la base aérienne de Talavera la Real, et la fourniture de services d’exploitation et de maintenance. Cela inclut la livraison d’un nouveau système de formation dès 2028, avec entre autres des simulateurs de mission et des simulateurs de réalité virtuelle.
En attendant que le centre de conversion soit établi, les deux premiers appareils Hurjet reçus par Airbus Defence & Space seront convertis sur le site de Getafe. Cette « conversion nationale » portera sur des systèmes de mission et d’entraînement, les ordinateurs, les systèmes de gestion audio, l’enregistrement de mission et des simulateurs d’armement.
Dès 2020, Airbus avait proposé de remplacer les F-5 par une nouvelle génération de jets d’entraînement au combat. Mais en 2024, l’Espagne avait préféré se rapprocher de la Turquie. Airbus s’était alors rapproché à son tour de Turkish Aerospace en 2025. Ainsi, TAI a réussi à se glisser comme fournisseur de premier plan d’un grand contrat de défense européen. Bientôt d’autres à venir ? Le chasseur léger turc qui a volé pour la première fois en 2023 a de beaux jours devant lui...
