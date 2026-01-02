La défense espagnole commande 30 Hurjet turcs via Airbus pour la formation de ses pilotes

La défense espagnole va remplacer sa flotte de F-5, dont la fabrication remonte aux années 1960. À la différence de l’Armée de l’Air et de l’Espace, qui a abandonné le recours à l’Alphajet pour le Pilatus PC-21 (moins cher à l’heure de vol car il n’est pas à réaction), l’armée de l’air et de l’espace espagnole – Ejercito del Aire y del Espacio, EAE – a choisi la proposition d’Airbus Defence & Space pour renouveler sa flotte d’appareils de formation des pilotes avec 30 Hurjet turcs modifiés. Les 30 jets seront d’abord livrés dans leur configuration initiale entre 2028 et 2029, puis Airbus Defence & Space les modifiera conformément aux besoins nationaux entre 2031 et 2035.

Le montant du contrat est de 2,4 Mds€ et inclut la création du centre de conversion, la rénovation du centre de formation de l’école de chasse et d’attaque de la base aérienne de Talavera la Real, et la fourniture de services d’exploitation et de maintenance. Cela inclut la livraison d’un nouveau système de formation dès 2028, avec entre autres des simulateurs de mission et des simulateurs de réalité virtuelle.

Conversion nationale, nouveau modèle proposé par la Turquie ?

En attendant que le centre de conversion soit établi, les deux premiers appareils Hurjet reçus par Airbus Defence & Space seront convertis sur le site de Getafe. Cette « conversion nationale » portera sur des systèmes de mission et d’entraînement, les ordinateurs, les systèmes de gestion audio, l’enregistrement de mission et des simulateurs d’armement.