En Turquie, le futur avion de combat léger Hürjet prend son envol

D’une longueur de 13,4 mètres et d’une envergure de 9,5 mètres, le TAI Hürjet a pris son envol ce mardi 25 avril 2023 après 6 ans de développement. Produit par Turkish Aerospace Industries (TAI), il doit, à terme, remplacer les avions à réaction d’entraînement T-38 Talon vieillissants du constructeur américains Northrop Grumman au sein de l’armée de l’air turque. Ces avancées dans le programme permettent à la Turquie d’espérer une entrée en service dans l’année 2023, comme convenue.

Après avoir décollé à 07h35 pour son premier vol, le TAI Hürjet a passé 26 minutes dans les airs. Au cours de ce premier essai, l’avion turc a atteint une altitude de 14 000 pieds, soit 4267.2 mètres et une vitesse de 250 nœuds ou 463 km/h.

🛡️🇹🇷Turkish Unmanned Combat Aerial Vehicles Around the World pic.twitter.com/hvyhigxvvm

Une avancée de plus dans le développement de la puissance et de l’autonomie aérienne turque

Les progrès affichés dans le développement du Hürjet apparaissent à quelques jours du début du Teknofest Aerospace and Technology Festival, principal événement aéronautique en Turquie qui aura lieu cette année du 27 avril au 1er mai. Il apparaît aussi à peine un mois après les confirmations apportées par l’avion de guerre sans pilote Bayraktar KIZILELMA lors de la réussite de son troisième vol. Celui-ci est prévu pour avoir une masse au décollage de 6 tonnes, une charge utile de 1500 kg et utiliser toutes les munitions développées au niveau national par la Turquie.

A ce même salon devrait être présenté le nouveau né des industries Bayraktar, le drone Bayraktar TB3. Prévu pour décoller et atterrir sur des porte-aéronefs à piste courte comme le TCG Anadolu (L400) turc, son endurance sera de 24h et sa capacité d’emport de 1450 kg. Nul doute que c’est l’ensemble de l’industrie turque qui surfe actuellement sur les succès du Bayraktar TB 2 sur les théâtres d'opérations de l'Ukraine et du Haut-Karabagh qui font rayonner une industrie aéronautique turque décidément florissante. Le chasseur de 5e génération turc TAI TFX devrait lui aussi effectuer son premier vol cette année selon les prévisions.