Arrivée du tout premier drone MQ-9B SkyGuardian en Belgique

© Base aérienne de Florennes
publié le 22 août 2025

La Force aérienne belge a reçu en Belgique son tout premier drone de moyenne altitude et de longue endurance (MALE) MQ-9B SkyGuardian. Les différents systèmes ainsi que le drone en question ont été aérotransportés au début du mois d’août par les avions de transport moyen A400M luxembourgeois et belges. Il faudra attendre quelques semaines pour voir voler le drone, les différents systèmes et le drone ayant été transportés en pièces détachées.

Des États-Unis vers la Belgique

Le 26 mars 2019, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) annonçait que le Département d’État (équivalent américain du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français) autorisait la Belgique à acquérir quatre drones de moyenne altitude et de longue endurance (MALE) MQ-9B SkyGuardian pour un coût

22/08/2025
Défense

La Force aérienne belge a reçu en Belgique son tout premier drone de moyenne altitude et de longue endurance (MALE) MQ-9B SkyGuardian. Les différents systèmes ainsi que le drone en question ont été aérotransportés au début du mois d’août par les avions de transport moyen A400M luxembourgeois et belges. Il faudra attendre quelques semaines pour voir voler le drone, les différents systèmes et le drone ayant été transportés en pièces détachées.

Le 26 mars 2019, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) annonçait que le Département d’État (équivalent américain du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français) autorisait la Belgique à acquérir quatre drones de moyenne altitude et de longue endurance (MALE) MQ-9B SkyGuardian pour un coût estimé à 600 millions de dollars. Un peu moins de

