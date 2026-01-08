Première commande américaine pour Elixir
Première commande américaine pour Elixir
© Elixir Aircraft
Daniel Chretien
Anonyme

publié le 08 janvier 2026 à 20:00

192 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Première commande américaine pour Elixir

L’avionneur français a annoncé ce 8 janvier sa première commande ferme américaine. La société va livrer 10 avions à Cirrus Aviation. Elixir compte actuellement plus de 200 précommandes aux Etats-Unis.

L’Elixir a été certifié en juillet 2025 par l’administration fédérale de l’aviation, la FAA. La compagnie peut donc enfin transformer ses précommandes en commandes fermes. C’est désormais chose faite pour le compte de Cirrus Aviation, école de pilotage agréée FAA et basée à Sarasota en Floride. L’école forme des pilotes venant de tout horizon, dont des anciens combattants, des étudiants et des particuliers. Cirrus Aviation compte une flotte d’une douzaine de Piper et de Cessna, qui sera donc agrandie d’une dizaine d’Elixirs à partir du printemps 2026.

Cirrus Aviation est une des premières écoles de pilotage à croire en Elixir Aircraft. Leur aide concernera notamment la création d’un futur centre de réassemblage à Sarasota. L’avion biplace de 4e génération développé à La Rochelle est certifié en Europe et aux États-Unis. Pour simplifier sa fabrication, l’avion compte moins de pièces en carbone à assembler. Cette conception s’inspire des structures utilisées dans la voile de haute compétition. 50 Elixirs sont en cours d’exploitation et le carnet de commandes compte plus de 300 appareils. Parmi les clients, on compte l’ENAC qui est en train de renouveler sa flotte ou encore l'école d'aviation d'Omni.

Mots clés

école de formation au pilotage pilotage Formation au pilotage elixir aircraft Elixir Aircraft elixir turbine Floride usine de saratosa, floride Cirrus Aviation


Lire aussi

L’agence spatiale européenne annonce une très riche année 2026
Espace

L’agence spatiale européenne annonce une très riche année 2026

2026 sera une fois de plus un très bon cru pour l’ESA, avec un nombre record de missions spatiales impliquant l’agence. ...

Commentaires
Daniel Chretien
Anonyme
08/01/2026 20:00
192 mots

Industrie

Première commande américaine pour Elixir

L’avionneur français a annoncé ce 8 janvier sa première commande ferme américaine. La société va livrer 10 avions à Cirrus Aviation. Elixir compte actuellement plus de 200 précommandes aux Etats-Unis.

Première commande américaine pour Elixir
Première commande américaine pour Elixir

L’Elixir a été certifié en juillet 2025 par l’administration fédérale de l’aviation, la FAA. La compagnie peut donc enfin transformer ses précommandes en commandes fermes. C’est désormais chose faite pour le compte de Cirrus Aviation, école de pilotage agréée FAA et basée à Sarasota en Floride. L’école forme des pilotes venant de tout horizon, dont des anciens combattants, des étudiants et des particuliers. Cirrus Aviation compte une flotte d’une douzaine de Piper et de Cessna, qui sera donc agrandie d’une dizaine d’Elixirs à partir du printemps 2026.

Cirrus Aviation est une des premières écoles de pilotage à croire en Elixir Aircraft. Leur aide concernera notamment la création d’un futur centre de réassemblage à Sarasota. L’avion biplace de 4e génération développé à La Rochelle est certifié en Europe et aux États-Unis. Pour simplifier sa fabrication, l’avion compte moins de pièces en carbone à assembler. Cette conception s’inspire des structures utilisées dans la voile de haute compétition. 50 Elixirs sont en cours d’exploitation et le carnet de commandes compte plus de 300 appareils. Parmi les clients, on compte l’ENAC qui est en train de renouveler sa flotte ou encore l'école d'aviation d'Omni.

Mots clés

école de formation au pilotage pilotage Formation au pilotage elixir aircraft Elixir Aircraft elixir turbine Floride usine de saratosa, floride Cirrus Aviation

Lire aussi

L’agence spatiale européenne annonce une très riche année 2026
Espace

L’agence spatiale européenne annonce une très riche année 2026

2026 sera une fois de plus un très bon cru pour l’ESA, avec un nombre record de missions spatiales impliquant l’agence. Quelques incertitudes demeurent, dont le positionnement de l’agence vis-à-vis des Etats-Unis.
Commentaires