Première commande américaine pour Elixir

L’Elixir a été certifié en juillet 2025 par l’administration fédérale de l’aviation, la FAA . La compagnie peut donc enfin transformer ses précommandes en commandes fermes. C’est désormais chose faite pour le compte de Cirrus Aviation, école de pilotage agréée FAA et basée à Sarasota en Floride. L’école forme des pilotes venant de tout horizon, dont des anciens combattants, des étudiants et des particuliers. Cirrus Aviation compte une flotte d’une douzaine de Piper et de Cessna, qui sera donc agrandie d’une dizaine d’Elixirs à partir du printemps 2026.

Cirrus Aviation est une des premières écoles de pilotage à croire en Elixir Aircraft. Leur aide concernera notamment la création d’un futur centre de réassemblage à Sarasota. L’avion biplace de 4e génération développé à La Rochelle est certifié en Europe et aux États-Unis. Pour simplifier sa fabrication, l’avion compte moins de pièces en carbone à assembler. Cette conception s’inspire des structures utilisées dans la voile de haute compétition. 50 Elixirs sont en cours d’exploitation et le carnet de commandes compte plus de 300 appareils. Parmi les clients, on compte l’ENAC qui est en train de renouveler sa flotte ou encore l'école d'aviation d'Omni .