Le Scaf perd aussi pied en Belgique

Le ministre belge de la Défense, le nationaliste flamand Theo Francken, a visiblement donné le coup de grâce à la poursuite d’une participation du royaume au programme Scaf (Système de combat aérien du futur). Il laisse donc Français, Allemands et Espagnols se débrouiller avec ce projet, fortement menacé en raison de divergences insurmontables entre industriels – principalement le français Dassault et le groupe européen Airbus.
« Le SCAF est mort, selon le chancelier allemand [...]. Il n’y aura pas de chasseur franco-allemand de sixième génération. La Belgique était observatrice dans le programme. Nous allons redéfinir notre position », a écrit le ministre, en février, sur le réseau social X.
