Le Scaf perd aussi pied en Belgique
Le Scaf perd aussi pied en Belgique
© A. Muylaert
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 13 mars 2026 à 07:00

765 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Le Scaf perd aussi pied en Belgique

Le ministre belge de la Défense, le nationaliste flamand Theo Francken, a visiblement donné le coup de grâce à la poursuite d’une participation du royaume au programme Scaf (Système de combat aérien du futur). Il laisse donc Français, Allemands et Espagnols se débrouiller avec ce projet, fortement menacé en raison de divergences insurmontables entre industriels – principalement le français Dassault et le groupe européen Airbus.

« Le SCAF est mort, selon le chancelier allemand [...]. Il n’y aura pas de chasseur franco-allemand de sixième génération. La Belgique était observatrice dans le programme. Nous allons redéfinir notre position », a écrit le ministre, en février, sur le réseau social X.

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Moyen-Orient : un premier soldat français tué par un drone iranien
Défense

Moyen-Orient : un premier soldat français tué par un drone iranien

L’adjudant-chef Arnaud Frion est le premier mort français de la guerre au Moyen-Orient. Une frappe iranienne à Erbil (Irak) a touché six autres militaires français, dont trois très sérieusement. Leur ...

Leonardo développe son plan industriel autour du dôme Michelangelo
Défense

Leonardo développe son plan industriel autour du dôme Michelangelo

Ce jeudi 12 mars, le groupe italien Leonardo a dévoilé une mise à jour de son plan industrie avec des objectifs financiers en forte hausse, visant notamment 30 Md € de chiffre d’affaires annuel à la f ...

Flambée du prix du pétrole : les compagnies aériennes remontent leurs tarifs
Aviation Civile

Flambée du prix du pétrole : les compagnies aériennes remontent leurs tarifs

C'est SAS qui a été la première compagnie "legacy" a annoncer une hausse de ses tarifs mardi 10 mars. Depuis, Air France-KLM, et bien d'autres, ont fait des annonces similaires.

Gaétan Powis
Gaétan Powis
13/03/2026 07:00
765 mots

Défense

Le Scaf perd aussi pied en Belgique

Le ministre belge de la Défense, le nationaliste flamand Theo Francken, a visiblement donné le coup de grâce à la poursuite d’une participation du royaume au programme Scaf (Système de combat aérien du futur). Il laisse donc Français, Allemands et Espagnols se débrouiller avec ce projet, fortement menacé en raison de divergences insurmontables entre industriels – principalement le français Dassault et le groupe européen Airbus.

Le Scaf perd aussi pied en Belgique
Le Scaf perd aussi pied en Belgique

« Le SCAF est mort, selon le chancelier allemand [...]. Il n’y aura pas de chasseur franco-allemand de sixième génération. La Belgique était observatrice dans le programme. Nous allons redéfinir notre position », a écrit le ministre, en février, sur le réseau social X.

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Moyen-Orient : un premier soldat français tué par un drone iranien
Défense

Moyen-Orient : un premier soldat français tué par un drone iranien
Leonardo développe son plan industriel autour du dôme Michelangelo
Défense

Leonardo développe son plan industriel autour du dôme Michelangelo
Flambée du prix du pétrole : les compagnies aériennes remontent leurs tarifs
Aviation Civile

Flambée du prix du pétrole : les compagnies aériennes remontent leurs tarifs