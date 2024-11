[MISSILES DU FUTUR] ils seront FURTIFS et SUPERSONIQUES ! chez MBDA 💥

Aeromart Toulouse 2024 : la "supply chain" Airbus à l'heure des défis

Alors que la convention Aeromart Toulouse se tient dans la Ville rose du 3 au 5 décembre, la question de la montée en cadence de la production aéronautique alimente plus que jamais les débats. Plus contrarié que prévu, le "ramp-up" se heurte en effet à un certain nombre de problématiques rencontrées par la "supply chain", en particulier en Occitanie.