Vers une nouvelle filière souveraine pour les composites

Compinnov HT+

Derrière l'acronyme Compinnov HT+, pour « composites innovants haute température » comme l'explique Julien Munoz, responsable de l’équipe Composites à matrice organique à l’Institut de Recherche (IRT) Saint Exupéry, se cache un programme d’envergure.

Renforcer la souveraineté industrielle européenne

Compinnov HT+ a pour ambition de renforcer la souveraineté