Le Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile l’avion de tous les superlatifs

C’est un sacré oiseau qui vient d’être dévoilé par Dassault Aviation, ce 10 mars. Pourtant, le site de Bordeaux Mérignac, où Marcel Dassault fit construire son usine après-guerre, en a vu passer plus d’un entre les Mystère et les Falcon – sans même parler de tous les avions de combat. Le Falcon 10X est tout simplement le plus grand jet d’affaires que le constructeur français ait jamais produit, avec la plus grande cabine - 78,7 m3 avec la volonté de créer un espace qui se veut plus appartement que cabine d’avion. Mais c’est aussi celui qui a la plus grande autonomie - 7 500 nautiques exactement, soit 13 890 km - qui lui permettra de rallier New York à Bangalore ou Beijing, et la vitesse la plus élevée avec un MMO (Maximal Mach Operative) de Mach 0,925. Et la liste des performances annoncées par Dassault Aviation est encore longue.

C’est aussi le premier Falcon à adopter un empennage en T - aérodynamique oblige, pour favoriser la vitesse - et également le premier Falcon à bénéficier d’une voilure tout composite. Cette dernière à flèche constante et faible épaisseur relative lui permet à la fois de gagner le haut subsonique et d’avoir des distances de décollage et d’atterrissage courtes - respectivement de 6 000 pieds soit 1 829 m (à masse maximale au décollage) et de 2 500 pieds soit 762 m. Il conserve ainsi les caractéristiques intrinsèques de la gamme Falcon, tout comme la capacité d’approche pentue, qui lui donne accès aux aéroports de London-City ou encore Saint Moritz (Engadin pour être exact), en Suisse.