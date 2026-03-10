L'évacuation des Français avance à un petit rythme
Daniel Chretien
Daniel Chretien
Jean-Marc Tanguy

publié le 10 mars 2026 à 16:52

854 mots

L'évacuation des Français avance à un petit rythme

Le cap des 15 000 rapatriés était franchi mardi, loin des 400 000 français résidant au Proche et Moyen-Orient (PMO). Les autorités tentent d'inciter les Français à revenir par leurs propres moyens, avant d'engager une opération Resevac dont le coût opérationnel serait trop important.

Erica (son prénom a été modifié pour des raisons de sécurité) fait partie des nombreux français qui ont été piégés par les conséquences de la crise iranienne. Salariée d'un employeur émirati comme son mari, elle a attendu un temps des solutions des autorités françaises, avant de se décider à

Défense

Le cap des 15 000 rapatriés était franchi mardi, loin des 400 000 français résidant au Proche et Moyen-Orient (PMO). Les autorités tentent d'inciter les Français à revenir par leurs propres moyens, avant d'engager une opération Resevac dont le coût opérationnel serait trop important.

Erica (son prénom a été modifié pour des raisons de sécurité) fait partie des nombreux français qui ont été piégés par les conséquences de la crise iranienne. Salariée d'un employeur émirati comme son mari, elle a attendu un temps des solutions des autorités françaises, avant de se décider à rentrer par ses propres moyens en Europe, avec leurs trois

