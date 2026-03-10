Pas de relâche au Moyen-Orient
© Centcom
Daniel Chretien
Daniel Chrétien et Gaétan Powis de Tenbossche

publié le 10 mars 2026 à 16:20

1456 mots

La tension ne faiblit pas au Moyen-Orient. Alors que les avions américains et israéliens continuent de frapper de nombreuses cibles, l’Iran réplique. Les drones iraniens sont devenus une menace avérée pour le Pentagone, ceux-ci étant responsables de plusieurs pertes américaines significatives.

Au 10 mars, alors que nous mettons sous presse, les frappes continuent de se multiplier sur le théâtre du Moyen-Orient. Avec le temps, les images satellites et informations disponibles en sources ouvertes permettent enfin de confirmer de nombreuses pertes pour les forces armées et milices iraniennes. De nombreuses bases

Défense

La tension ne faiblit pas au Moyen-Orient. Alors que les avions américains et israéliens continuent de frapper de nombreuses cibles, l’Iran réplique. Les drones iraniens sont devenus une menace avérée pour le Pentagone, ceux-ci étant responsables de plusieurs pertes américaines significatives.

Au 10 mars, alors que nous mettons sous presse, les frappes continuent de se multiplier sur le théâtre du Moyen-Orient. Avec le temps, les images satellites et informations disponibles en sources ouvertes permettent enfin de confirmer de nombreuses pertes pour les forces armées et milices iraniennes. De nombreuses bases aériennes ont été ciblées, avec des destructions visibles sur des

