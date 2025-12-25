Lufthansa reçoit son premier avion d’anniversaire en vue de son centenaire en 2026

Il est venu directement de l’usine Boeing d’Everett près de Seattle. Nommé « Berlin », le Boeing 787-9 est un des derniers Dreamliner à entrer en service dans la compagnie. Il réalisera dans les prochaines semaines des vols de croisière, mais il aura aussi en 2026 un rôle à forte portée symbolique.

L’avion a été reçu à l’aéroport international de Francfort par le conseil d’administration de Lufthansa sous les yeux de nombreux passionnés d’aviation. En effet, « Berlin » arbore la grue, symbole de la compagnie allemande depuis 1918, mais en version géante dont les ailes se fondent dans le fuselage. Il est le premier d’une flotte de six appareils à arborer les couleurs du centième anniversaire de la compagnie, qui sera fêté en grande pompe l’année prochaine. D’ailleurs, on peut voir le nombre « 100 » peint en dessous de l’appareil et sur le côté gauche du fuselage, et « 1926 | 2026 » sur le côté droit. Cinq autres appareils de la compagnie arboreront progressivement les couleurs du centenaire : un Airbus A380, un Airbus A350-1000, un Airbus A350-900, un Airbus A320 et un Boeing 747-8. Tous voleront ensemble à l’automne 2026. Un événement à ne pas rater !

« Luft Hansa » a été fondée le 6 janvier 2026. Le premier vol a eu lieu le 6 avril 2026. Depuis, la compagnie allemande est devenue le quatrième acteur mondial en termes de flotte et de chiffre d’affaires. Lufthansa compte aujourd’hui près de 870 appareils et près de 300 filiales dans le monde.