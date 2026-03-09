"Le thermoplastique a un avenir certain"
"Le thermoplastique a un avenir certain"
Antony Angrand
Antony Angrand

publié le 09 mars 2026 à 07:00

"Le thermoplastique a un avenir certain"

A l’occasion du salon JEC World, dédié aux matériaux composites qui se tiendra à Paris-Nord Villepinte du 10 au 12 mars, Air & Cosmos a interviewé Jean-Michel Roche, directeur du département matériaux et structures à l’Onera. Une petite révolution est en cours dans le domaine des composites. Si l’emploi des thermodurcissables s’est aujourd’hui largement répandu, les thermoplastiques commencent à frayer leur chemin. S’ils sont nettement plus avantageux que les précédents, leur adoption se fait pas-à-pas, au fil des avancées en termes de maturité et de connaissance du matériau.

Quelle tendance se dégage actuellement en termes d’emploi des matériaux composites ? 

Elle est de poursuivre l'effort d'intégration des matériaux composites, que ce soit pour le fuselage aussi bien que la voilure et ce, au sens large. Même pour les parties moteur, puisque la soufflante [du turboréacteur] de Safran est

Antony Angrand
09/03/2026 07:00
"Le thermoplastique a un avenir certain"

A l’occasion du salon JEC World, dédié aux matériaux composites qui se tiendra à Paris-Nord Villepinte du 10 au 12 mars, Air & Cosmos a interviewé Jean-Michel Roche, directeur du département matériaux et structures à l’Onera. Une petite révolution est en cours dans le domaine des composites. Si l’emploi des thermodurcissables s’est aujourd’hui largement répandu, les thermoplastiques commencent à frayer leur chemin. S’ils sont nettement plus avantageux que les précédents, leur adoption se fait pas-à-pas, au fil des avancées en termes de maturité et de connaissance du matériau.

"Le thermoplastique a un avenir certain"
"Le thermoplastique a un avenir certain"

Quelle tendance se dégage actuellement en termes d’emploi des matériaux composites ? 

Elle est de poursuivre l'effort d'intégration des matériaux composites, que ce soit pour le fuselage aussi bien que la voilure et ce, au sens large. Même pour les parties moteur, puisque la soufflante [du turboréacteur] de Safran est en composite tissé 3D en thermodurcissable. La volonté de vouloir

