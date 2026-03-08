Moyen-Orient : une semaine après le début d’Epic Fury, attaques et contre-attaques
Moyen-Orient : une semaine après le début d’Epic Fury, attaques et contre-attaques
© USAF
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 08 mars 2026 à 12:01

540 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Moyen-Orient : une semaine après le début d’Epic Fury, attaques et contre-attaques

Débutée le 28 février, l’opération israélo-américaine Epic Fury a embrasé la région. Les ripostes de l’Iran touchent une bonne partie des pays voisins. Après 8 jours de conflit, dernières actualités.

Une semaine après le début d’Epic Fury, le Commandement central américain affirme avoir frappé plus de 3000 cibles en Iran. Cela inclut de nombreuses installations militaires ou des lieux de pouvoir, mais aussi 43 bâtiments de la marine iranienne endommagés ou coulés, notamment lors d’un torpillage historique par sous-marin.

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Trois concurrents en lice pour le NRGC
Industrie

Trois concurrents en lice pour le NRGC

Dans le cadre du programme NGRC, Airbus vient de dévoiler son offre, destinée à remplacer les NH90 et autres AW101 au-delà de 2028. L’hélicoptériste européen va ainsi se retrouver face à Sikorsky, qui ...

Stéphane Burton (président du BSDI) : « Il est important que la Belgique s’inscrive dans l’un des programmes d’avion de combat du futur »
Défense

Stéphane Burton (président du BSDI) : « Il est important que la Belgique s’inscrive dans l’un des programmes d’avion de combat du futur »

En marge de Bedex, tout premier salon défense en B ...

Le Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile l’avion de tous les superlatifs
Aviation légère et d'affaires

Le Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile l’avion de tous les superlatifs

Plus grand, plus vite, plus loin… Avant même son premier vol, le dernier né des Falcon impressionne, à l’occasion de son roll-out – sa sortie d’usine – en grande pompe à Bordeaux Mérignac.

Daniel Chretien
Daniel Chrétien
08/03/2026 12:01
540 mots

Défense

Moyen-Orient : une semaine après le début d’Epic Fury, attaques et contre-attaques

Débutée le 28 février, l’opération israélo-américaine Epic Fury a embrasé la région. Les ripostes de l’Iran touchent une bonne partie des pays voisins. Après 8 jours de conflit, dernières actualités.

Moyen-Orient : une semaine après le début d’Epic Fury, attaques et contre-attaques
Moyen-Orient : une semaine après le début d’Epic Fury, attaques et contre-attaques

Une semaine après le début d’Epic Fury, le Commandement central américain affirme avoir frappé plus de 3000 cibles en Iran. Cela inclut de nombreuses installations militaires ou des lieux de pouvoir, mais aussi 43 bâtiments de la marine iranienne endommagés ou coulés, notamment lors d’un torpillage historique par sous-marin.

Moyens titanesques

Désormais, le Pentagone a utilisé l’ensemble des aéronefs

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Trois concurrents en lice pour le NRGC
Industrie

Trois concurrents en lice pour le NRGC
Stéphane Burton (président du BSDI) : « Il est important que la Belgique s’inscrive dans l’un des programmes d’avion de combat du futur »
Défense

Stéphane Burton (président du BSDI) : « Il est important que la Belgique s’inscrive dans l’un des programmes d’avion de combat du futur »
Le Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile l’avion de tous les superlatifs
Aviation légère et d'affaires

Le Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile l’avion de tous les superlatifs