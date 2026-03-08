Moyen-Orient : une semaine après le début d’Epic Fury, attaques et contre-attaques

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Débutée le 28 février, l’opération israélo-américaine Epic Fury a embrasé la région. Les ripostes de l’Iran touchent une bonne partie des pays voisins. Après 8 jours de conflit, dernières actualités.
Une semaine après le début d’Epic Fury, le Commandement central américain affirme avoir frappé plus de 3000 cibles en Iran. Cela inclut de nombreuses installations militaires ou des lieux de pouvoir, mais aussi 43 bâtiments de la marine iranienne endommagés ou coulés, notamment lors d’un torpillage historique par sous-marin.
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Débutée le 28 février, l’opération israélo-américaine Epic Fury a embrasé la région. Les ripostes de l’Iran touchent une bonne partie des pays voisins. Après 8 jours de conflit, dernières actualités.
Une semaine après le début d’Epic Fury, le Commandement central américain affirme avoir frappé plus de 3000 cibles en Iran. Cela inclut de nombreuses installations militaires ou des lieux de pouvoir, mais aussi 43 bâtiments de la marine iranienne endommagés ou coulés, notamment lors d’un torpillage historique par sous-marin.
Désormais, le Pentagone a utilisé l’ensemble des aéronefs
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte