L’ESA perd le contact avec un des satellites Proba 3

Position difficile ! L’agence spatiale européenne (ESA) a annoncé que l’un des deux satellites Proba 3 , lancés en décembre 2024 par une fusée indienne PSLV-XL, a rompu la descente de ses données après qu’une anomalie ait entraîné des complications. La paire Coronograph – Occulter a démontré depuis son lancement sa capacité à réaliser des manœuvres synchrones de proximité en positionnant l’occulteur entre le Coronographe et le Soleil afin de réaliser avec une excellente précision des éclipses artificielles. La mission fait d’une pierre deux coups en fournissant une première expérience en manœuvres de proximité aux équipes de l’ESA tout en étudiant le Soleil et sa couronne.

Pesant 300 kg, Conorograph a connu au cours du week-end des 14 et 15 février une anomalie dont nous ignorons pour le moment l’origine. L’ESA précise dans un communiqué que cette anomalie a entraîné une réaction en chaîne qui a fait perdre au satellite son orientation. Ce faisant, les panneaux solaires ne faisaient plus face au Soleil et Coronograph a peu à peu perdu son énergie, jusqu’à se mettre en mode survie. Il ne descend plus d’information tandis que les équipes du centre de contrôle de Redu (Belgique) tentent de rétablir le contact. La priorité est d’étudier comment le satellite Occulter, qui se trouve à proximité et qui reste opérationnel, pourrait s’approcher en toute sécurité de Coronograph et fournir des informations sur son orientation. Cela permettra aux équipes au sol de tenter une reprise de contact.