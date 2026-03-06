Le groupe Lufthansa a réalisé le meilleur chiffre d'affaires de son histoire en 2025

Avec un secteur aérien qui avait du mal à retrouver sa dynamique de croissance d'avant-crise en Allemagne, les experts étaient relativement circonspects dans l'attente de la communication des résultats financiers 2025 du groupe Lufthansa. Et c'est une excellente surprise qui est arrivée puisque le groupe aérien a réalisé un chiffre d'affaires historique de 39,6 Md€ en 2025, soit deux milliards de plus que son chiffre d'affaires 2024 (37,6 Md€, soit une hausse de 5%). Le groupe a aussi sensiblement accru son résultat d'exploitation, à 2 Md€ (contre 1,6 Md€ en 2024). La marge opérationnelle prend 0,5 point, pour s'établir à 4,9 %. Le résultat net accuse une très légère baisse par rapport à 2024, à 1,4 Md€ (contre 1,3 Md€ pour l'exercice précédent).

Objectif : un marge opérationnelle de 8 à 10%

Les compagnies du groupe Lufthansa ont généré un trafic total de 135 millions de passagers, soit une hausse de 3% par rapport à l'année précédente. Le coefficient moyen d'occupation a établi un nouveau record de 83,2 % (contre 83,1 % en 2024). Le chiffre d'affaires des compagnies aériennes du groupe a progressé de 3% d'une année sur l'autre, pour s'établir à 30,1 Md€. A noter que la contribution d'ITA Airways, dernière arrivée dans le groupe, s'élève déjà à 90 millions d'euros. A noter que la compagnie Lufthansa, elle-même, a retrouvé la rentabilité en 2025 avec un résultat net de 148 millions (contre une perte nette en 2024), fruit d'un important plan de redressement qui est en cours en Allemagne. La compagnie a annoncé fin septembre 2025 sa volonté de supprimer 4 000 postes d'ici 2030. A l'horizon 2028-2030, le groupe Lufthansa vise une marge opérationnelle située entre 8 et 10 %