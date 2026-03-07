Les deux premières semaines sur orbite de Sophie Adenot bien chargées
© ESA / NASA / Capture d'écran
Pierre-François Mouriaux
Au siège de l'ESA, Pierre-François Mouriaux

publié le 07 mars 2026 à 07:00

1234 mots

L’astronaute française a donné le 26 février sa première conférence de presse en français depuis la Station spatiale internationale, presque deux semaines après son arrivée. Air & Cosmos a pu l’interroger en direct.

L’Expedition 74 de nouveau au complet

Après un décollage parfait le 13 février depuis la Floride, le vaisseau Crew Dragon « Freedom » (Liberté) de SpaceX a rejoint le lendemain la Station spatiale internationale sans encombre. L’amarrage sur le port zénith du module américain Harmony s’est déroulé à 20 h 15 UTC, soit

Espace

L’Expedition 74 de nouveau au complet

Après un décollage parfait le 13 février depuis la Floride, le vaisseau Crew Dragon « Freedom » (Liberté) de SpaceX a rejoint le lendemain la Station spatiale internationale sans encombre. L’amarrage sur le port zénith du module américain Harmony s’est déroulé à 20 h 15 UTC, soit 34 heures après le décollage.

Mais l’entrée dans l’ISS a ensuite

