La Suisse va réduire sa commande de F-35

Le gouvernement suisse a annoncé ce vendredi 6 mars pouvoir acquérir 30 avions F-35 au lieu des 36 initialement prévus, en raison des coûts supplémentaires invoqués par les Etats-Unis. La Suisse va d’ailleurs examiner l’acquisition de système de défense anti-aérienne de fabrication européenne, en plus du Patriot.
Forcée de réduire la voilure. La Suisse a annoncé ce vendredi qu’elle estime pouvoir acheter 30 F-35A et non plus 36 comme initialement prévu. Déjà en décembre dernier, il était annoncé que la Suisse achèterait moins d’appareils, mais sans préciser combien. En 2020, la Suisse avait choisi le F-35A face au Rafale et à l’Eurofighter pour renouveler sa flotte aérienne de F-18. Le budget de 6 Md € avait été approuvé par référendum. Le gouvernement avait assuré que le prix d’achat n’évoluerait pas. Mais le 12 juin 2025, il a été annoncé qu’il y aurait une certaine inflation liée à l’évolution des prix des matières premières, les Etats-Unis invoquant un coût supplémentaire entre 650 M et 1.3 Md de francs suisses. Ce vendredi, le gouvernement, a indiqué qu’un crédit supplémentaire de 1.1 Md de francs serait nécessaire pour acheter 36 F-35, mais opte pour seulement 394 M de francs, de quoi assurer une commande de seulement 30 avions. Le nombre exact sera déterminé à la fin des négociations du contrat avec les Américains.
Face au retrait de l’engagement américain de garantie de la sécurité de l’Europe, le ministre suisse de la défense Martin Pfister a annoncé que le gouvernement entend renforcer ses capacités de défense anti-aérienne en examinant l’acquisition de système de défense sol-air à longue portée de préférence produit en Europe, en complément du système Patriot. Le ministre souhaite un système européen ou extra-européen mais produit en Europe afin de ne pas dépendre que d’un seul pays fournisseur.
Le gouvernement suisse a annoncé ce vendredi 6 mars pouvoir acquérir 30 avions F-35 au lieu des 36 initialement prévus, en raison des coûts supplémentaires invoqués par les Etats-Unis. La Suisse va d’ailleurs examiner l’acquisition de système de défense anti-aérienne de fabrication européenne, en plus du Patriot.
Forcée de réduire la voilure. La Suisse a annoncé ce vendredi qu’elle estime pouvoir acheter 30 F-35A et non plus 36 comme initialement prévu. Déjà en décembre dernier, il était annoncé que la Suisse achèterait moins d’appareils, mais sans préciser combien. En 2020, la Suisse avait choisi le F-35A face au Rafale et à l’Eurofighter pour renouveler sa flotte aérienne de F-18. Le budget de 6 Md € avait été approuvé par référendum. Le gouvernement avait assuré que le prix d’achat n’évoluerait pas. Mais le 12 juin 2025, il a été annoncé qu’il y aurait une certaine inflation liée à l’évolution des prix des matières premières, les Etats-Unis invoquant un coût supplémentaire entre 650 M et 1.3 Md de francs suisses. Ce vendredi, le gouvernement, a indiqué qu’un crédit supplémentaire de 1.1 Md de francs serait nécessaire pour acheter 36 F-35, mais opte pour seulement 394 M de francs, de quoi assurer une commande de seulement 30 avions. Le nombre exact sera déterminé à la fin des négociations du contrat avec les Américains.
Face au retrait de l’engagement américain de garantie de la sécurité de l’Europe, le ministre suisse de la défense Martin Pfister a annoncé que le gouvernement entend renforcer ses capacités de défense anti-aérienne en examinant l’acquisition de système de défense sol-air à longue portée de préférence produit en Europe, en complément du système Patriot. Le ministre souhaite un système européen ou extra-européen mais produit en Europe afin de ne pas dépendre que d’un seul pays fournisseur.
Commentaires