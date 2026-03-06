La Suisse va réduire sa commande de F-35

Forcée de réduire la voilure. La Suisse a annoncé ce vendredi qu’elle estime pouvoir acheter 30 F-35A et non plus 36 comme initialement prévu. Déjà en décembre dernier, il était annoncé que la Suisse achèterait moins d’appareils , mais sans préciser combien. En 2020, la Suisse avait choisi le F-35A face au Rafale et à l’Eurofighter pour renouveler sa flotte aérienne de F-18. Le budget de 6 Md € avait été approuvé par référendum. Le gouvernement avait assuré que le prix d’achat n’évoluerait pas. Mais le 12 juin 2025, il a été annoncé qu’il y aurait une certaine inflation liée à l’évolution des prix des matières premières, les Etats-Unis invoquant un coût supplémentaire entre 650 M et 1.3 Md de francs suisses. Ce vendredi, le gouvernement, a indiqué qu’un crédit supplémentaire de 1.1 Md de francs serait nécessaire pour acheter 36 F-35, mais opte pour seulement 394 M de francs, de quoi assurer une commande de seulement 30 avions. Le nombre exact sera déterminé à la fin des négociations du contrat avec les Américains.

Préférence européenne aux Patriot ?

Face au retrait de l’engagement américain de garantie de la sécurité de l’Europe, le ministre suisse de la défense Martin Pfister a annoncé que le gouvernement entend renforcer ses capacités de défense anti-aérienne en examinant l’acquisition de système de défense sol-air à longue portée de préférence produit en Europe, en complément du système Patriot. Le ministre souhaite un système européen ou extra-européen mais produit en Europe afin de ne pas dépendre que d’un seul pays fournisseur.