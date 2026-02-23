Décollage de Sophie Adenot : un spectacle extraordinaire
Décollage de Sophie Adenot : un spectacle extraordinaire
© S. Corvaja / ESA
Pierre-François Mouriaux
En Floride, Pierre-François Mouriaux

publié le 23 février 2026 à 17:01

1061 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Décollage de Sophie Adenot : un spectacle extraordinaire

L'astronaute française Sophie Adenot s'est finalement envolée le 13 février vers la Station spatiale internationale. Air & Cosmos était aux premières loges, en Floride.

Fin du suspense

Après plusieurs jours de reports et d'incertitude au sujet des conditions météo, aussi bien au-dessus de la zone de lancement que sur celle de récupération en cas d'avarie, le coup d'envoi de la mission Crew 12 / Epsilon a finalement été donné le 13 février – qui

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
La DGA veut un drone de renseignement au contact et (très) vite

La DGA veut un drone de renseignement au contact et (très) vite

Un drone spécialisé dans le renseignement au contact sera commandé en avril prochain. C'est en tout cas la promesse d'un avis de marché de la Direction générale de l’Armement, qui veut jusqu'à 70 syst ...

Airbus dévoile ses concepts d'hélicoptères de nouvelle génération pour les études de l'OTAN
Industrie

Airbus dévoile ses concepts d'hélicoptères de nouvelle génération pour les études de l'OTAN

Airbus Helicopters a dévoilé ses deux concepts d’h ...

Il y a 60 ans, les Soviétiques se posaient en douceur sur la Lune
Espace

Il y a 60 ans, les Soviétiques se posaient en douceur sur la Lune

En février 1966, la communauté internationale apprenait l’énième exploit de l’astronautique soviétique : le premier alunissage robotique d’un engin construit par l’homme sur un autre monde.

Pierre-François Mouriaux
En Floride, Pierre-François Mouriaux
23/02/2026 17:01
1061 mots

Espace

Décollage de Sophie Adenot : un spectacle extraordinaire

L'astronaute française Sophie Adenot s'est finalement envolée le 13 février vers la Station spatiale internationale. Air & Cosmos était aux premières loges, en Floride.

Décollage de Sophie Adenot : un spectacle extraordinaire
Décollage de Sophie Adenot : un spectacle extraordinaire

Fin du suspense

Après plusieurs jours de reports et d'incertitude au sujet des conditions météo, aussi bien au-dessus de la zone de lancement que sur celle de récupération en cas d'avarie, le coup d'envoi de la mission Crew 12 / Epsilon a finalement été donné le 13 février – qui tombait un vendredi, superstitieux s'abstenir. Le décollage est intervenu à

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

La DGA veut un drone de renseignement au contact et (très) vite

La DGA veut un drone de renseignement au contact et (très) vite
Airbus dévoile ses concepts d'hélicoptères de nouvelle génération pour les études de l'OTAN
Industrie

Airbus dévoile ses concepts d'hélicoptères de nouvelle génération pour les études de l'OTAN
Il y a 60 ans, les Soviétiques se posaient en douceur sur la Lune
Espace

Il y a 60 ans, les Soviétiques se posaient en douceur sur la Lune