Eutelsat réorganise sa flotte géostationnaire après la panne d’un satellite russe

Pour son service de télécommunications depuis l’orbite géostationnaire, Eutelsat n’utilise pas que sa flotte. L’opérateur français a aussi recours à des capacités disponibles à bord d’autres satellites. En 2014, l’opérateur russe RSCC dispose de deux nouveaux satellites Express AT1 et AT2, fabriqués par ISS Reshetnev. Mais la semaine dernière, RSCC a annoncé qu’Express AT1 avait cessé de fonctionner pour une raison inconnue le 4 mars et a déclaré que le satellite se fonctionnera plus. Le satellite sera remplacé mais pas avant 2030 (les satellites étaient conçus pour fonctionner pendant au moins 15 ans).

Eutelsat a donc décidé le 12 mars de résilier les contrats permettant à l’opérateur de louer 19 des 32 transpondeurs disponibles sur Express AT1 et 8 des 16 transpondeurs sur AT2. Les deux satellites étaient donc intégrés dans la flotte. D’après Eutelsat, la résiliation des contrats entraînera un impact de « quelques millions de dollars ». Il reste un satellite russe dans la flotte d’Eutelsat, Express-AMU1, construit en Europe par Airbus Defence & Space et lancé en 2015 pour couvrir une partie de la Russie, de l’Europe et de l’Afrique subsaharienne. Suite au début de la guerre en Ukraine, Eutelsat avait reçu l’ordre de l’Arcom en 2022 de ne plus diffuser trois chaînes russes, ce qui nuisait à la rentabilité des contrats et de la télévision par satellite en général.