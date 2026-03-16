La Belgique choisit le maître d’ouvrage de son premier satellite militaire

Le contrat a été signé le 13 mars lors du Bedex, le premier salon belge dédié à la défense, en présence du ministre de la Défense Theo Francken. Le gouvernement a choisi de confier la maîtrise d’ouvrage du satellite Matteo au constructeur de plateformes satellite Aerospacelab et à la filiale belge Redwire, basée près d’Anvers. Nommé Matteo, le satellite démonstrateur sera intégralement financé par la défense belge et sera le tout premier satellite de sécurité nationale du pays. Le satellite aura pour mission d’assurer un accès sécurisé, résilient et souverain aux services spatiaux critiques pouvant soutenir la défense nationale. Pour résumer, Matteo doit déverrouiller les premières briques technologiques nécessaires pour les applications militaires.

Matteo est un test pour la BITD belge. Il est un exemple du besoin de souveraineté des gouvernements européens qui cherchent à développer leur segment spatial de défense et à ne plus trop dépendre du relatif allié américain. Déjà sollicité par l’Agence spatiale européenne (ESA) comme maître d’œuvre des satellites Proba , Redwire s’allie cette fois-ci à la jeune société Aerospacelab, qui dispose d’une très grande usine et d’une bonne clientèle aux Etats-Unis.