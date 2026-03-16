La Belgique choisit le maître d’ouvrage de son premier satellite militaire
La Belgique choisit le maître d’ouvrage de son premier satellite militaire
© Redwire
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 16 mars 2026 à 18:47

217 mots

whattsap linkedin twitter facebook

La Belgique choisit le maître d’ouvrage de son premier satellite militaire

Redwire a été sélectionné avec Aerospacelab comme maîtres d’ouvrage du premier satellite de la défense belge, Matteo. Le démonstrateur a notamment pour but de sonder la capacité de la base industrielle belge de technologie et de défense (BITD) à concevoir de toutes pièces un satellite pour la défense.

Le contrat a été signé le 13 mars lors du Bedex, le premier salon belge dédié à la défense, en présence du ministre de la Défense Theo Francken. Le gouvernement a choisi de confier la maîtrise d’ouvrage du satellite Matteo au constructeur de plateformes satellite Aerospacelab et à la filiale belge Redwire, basée près d’Anvers. Nommé Matteo, le satellite démonstrateur sera intégralement financé par la défense belge et sera le tout premier satellite de sécurité nationale du pays. Le satellite aura pour mission d’assurer un accès sécurisé, résilient et souverain aux services spatiaux critiques pouvant soutenir la défense nationale. Pour résumer, Matteo doit déverrouiller les premières briques technologiques nécessaires pour les applications militaires.

Matteo est un test pour la BITD belge. Il est un exemple du besoin de souveraineté des gouvernements européens qui cherchent à développer leur segment spatial de défense et à ne plus trop dépendre du relatif allié américain. Déjà sollicité par l’Agence spatiale européenne (ESA) comme maître d’œuvre des satellites Proba, Redwire s’allie cette fois-ci à la jeune société Aerospacelab, qui dispose d’une très grande usine et d’une bonne clientèle aux Etats-Unis.

Mots clés

Défense spatiale Aerospacelab SAS Aerospacelab redwire matteo défense belge bedex


Lire aussi

Atlas Air Worldwide commande 20 Airbus A350F
Avions de transport

Atlas Air Worldwide commande 20 Airbus A350F

Le constructeur a annoncé ce lundi 16 mars la réception d’une commande ferme de 20 Airbus A350F de la part d’un des lead ...

Commentaires
Daniel Chretien
Daniel Chrétien
16/03/2026 18:47
217 mots

Espace

La Belgique choisit le maître d’ouvrage de son premier satellite militaire

Redwire a été sélectionné avec Aerospacelab comme maîtres d’ouvrage du premier satellite de la défense belge, Matteo. Le démonstrateur a notamment pour but de sonder la capacité de la base industrielle belge de technologie et de défense (BITD) à concevoir de toutes pièces un satellite pour la défense.

La Belgique choisit le maître d’ouvrage de son premier satellite militaire
La Belgique choisit le maître d’ouvrage de son premier satellite militaire

Le contrat a été signé le 13 mars lors du Bedex, le premier salon belge dédié à la défense, en présence du ministre de la Défense Theo Francken. Le gouvernement a choisi de confier la maîtrise d’ouvrage du satellite Matteo au constructeur de plateformes satellite Aerospacelab et à la filiale belge Redwire, basée près d’Anvers. Nommé Matteo, le satellite démonstrateur sera intégralement financé par la défense belge et sera le tout premier satellite de sécurité nationale du pays. Le satellite aura pour mission d’assurer un accès sécurisé, résilient et souverain aux services spatiaux critiques pouvant soutenir la défense nationale. Pour résumer, Matteo doit déverrouiller les premières briques technologiques nécessaires pour les applications militaires.

Matteo est un test pour la BITD belge. Il est un exemple du besoin de souveraineté des gouvernements européens qui cherchent à développer leur segment spatial de défense et à ne plus trop dépendre du relatif allié américain. Déjà sollicité par l’Agence spatiale européenne (ESA) comme maître d’œuvre des satellites Proba, Redwire s’allie cette fois-ci à la jeune société Aerospacelab, qui dispose d’une très grande usine et d’une bonne clientèle aux Etats-Unis.

Mots clés

Défense spatiale Aerospacelab SAS Aerospacelab redwire matteo défense belge bedex

Lire aussi

Atlas Air Worldwide commande 20 Airbus A350F
Avions de transport

Atlas Air Worldwide commande 20 Airbus A350F

Le constructeur a annoncé ce lundi 16 mars la réception d’une commande ferme de 20 Airbus A350F de la part d’un des leaders du fret aérien Atlas Air Worldwide Holdings, qui devient le plus gros client de l’avion-cargo européen.
Commentaires