Le pas de tir Soyouz endommagé : vers une coupure des vols habités depuis Soyouz ?

Le pas de tir 17P31-6 est de ceux qu’on ne peut pas se permettre de perdre. Point de départ des vols Soyouz de transport d’équipage et du cargo Progress, le pas de tir a été endommagé, et il est à craindre qu’il soit inutilisable pendant quelques temps.

Le décollage a eu lieu à 10h27 heure de Paris. Trois heures plus tard, le vaisseau s’est amarré sans encombre à la station, permettant aux astronautes russes Sergei Sud-Sverchkov, Sergei Mikayev, et Chris Williams de la Nasa, qui se trouvait à bord dans un principe d’échange de siège entre Roscosmos et l’agence spatiale américaine. Cet échange permet notamment aux deux pays d’assurer une présence permanente à bord de l’ISS si jamais un des deux accès à l’orbite est en souffrance, comme c’est aujourd’hui le cas à Baïkonour.

Plateforme mobile sortie de ses rails ?

D’après le spécialiste Anatoly Zak , la partie endommagée lors du lancement est appelée « cabine de service », une plateforme de service mobile qui entre en contact avec la base du lanceur lors de son érection sur le pas de tir. Elle permet l’accès à la baie de propulsion des premiers étages de Soyouz lors des derniers préparatifs avant le décollage. Pour la protéger des flammes aux décollage, la cabine se replie dans une sorte de bunker, derrière un bouclier vertical.

Des images aériennes relayées par Zak montrent qu’elle ne s’est pas repliée correctement et qu’elle est tombée au fond du carneau d’évacuation des flammes. La spécialiste du spatial russe Katya Pavlushchenko a précisé que selon plusieurs experts qu’elle a consulté, les verrous maintenant la plateforme au fond de son bunker n’étaient correctement fermés, ou cassés. On ignore pourquoi. L’ampleur des dégâts reste à estimer, mais Anatoly Zak pense que les travaux de réparation pourraient durer jusqu’à deux ans. Dans un communiqué, Roscosmos a fait état de plusieurs composants endommagés, mais qu’ils ont à disposition toutes les pièces de remplacement.