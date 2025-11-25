Shenzhou : les astronautes chinois de nouveau en sécurité

C’est la fin d’une situation délicate qui a duré une vingtaine de jours pour les astronautes chinois. A vide, le vaisseau Shenzhou-22 s’est amarré à la station spatiale chinoise. Arrivés à la CSS au début du mois, l’équipage Shenzhou-21 avait échangé son vaisseau avec celui de Shenzhou-20, heurté à un hublot du module de descente par un débris spatial juste avant leur retour sur le plancher des vaches. Depuis le 14 novembre, l’équipage Shenzhou-21 était donc sans vaisseau intègre pour quitter la station et revenir sur Terre en cas de crise.

Le CMSEO, branche de l’agence spatiale chinoise en charge des vols habités, avait lancé à la mi-novembre la procédure d’envoi d’un vaisseau à vide vers la CSS. Shenzhou-22 a donc décollé ce 25 novembre à 5h11 heure de Paris, et s’est amarré à la station trois heures plus tard. A bord, les équipes au sol ont mis de la nourriture, dont des fruits frais, et un kit de réparage du hublot du vaisseau endommagé.