Entre restrictions de tir et livraison américaine de très nombreux missiles ERAM à l'Ukraine

Alors qu'un article du Wall Street Journal annonçait que le Pentagone, sous l'administration Trump, avait discrètement interdit aux Forces armées ukrainiennes les tirs longue portée en Russie, ce même article annonce que dans les prochaines semaines, des missiles ERAM doivent être livrés en Ukraine et ce, en grande quantité. Pour rappel, l'Extended Range Attack Missile est un missile de croisière low cost, longue portée et spécialement développé par les États-Unis pour l'Ukraine.