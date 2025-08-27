Entre restrictions de tir et livraison américaine de très nombreux missiles ERAM à l'Ukraine

Alors qu'un article du Wall Street Journal annonçait que le Pentagone, sous l'administration Trump, avait discrètement interdit aux Forces armées ukrainiennes les tirs longue portée en Russie, ce même article annonce que dans les prochaines semaines, des missiles ERAM doivent être livrés en Ukraine et ce, en grande quantité. Pour rappel, l'Extended Range Attack Missile est un missile de croisière low cost, longue portée et spécialement développé par les États-Unis pour l'Ukraine.
Pour plus d'informations, cet article se concentre sur le programme de développement, les capacités attendues ou encore une description des deux prototypes participants au programme de missile Extended Range Attack Munition ou ERAM.
Le général Philippe Steininger (2S) est conseiller militaire du président du CNES depuis septembre 2018. Dans un entretien exclusif, il partage sa vision sur l’évolution du spatial militaire et ses enjeux, et la place de la France et de son industrie dans ce théâtre en plein bouleversement.
