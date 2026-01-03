Venezuela : les Américains avaient déployé le très secret drone furtif RQ-170

Une vidéo permet de confirmer qu’un drone furtif de reconnaissance RQ-170 a participé à l’opération américaine visant à capturer et exfiltrer le président Nicolás Maduro. Seules une poignées d'images et vidéos confirment son existence. La vidéo de ce 3 janvier prouve que le Pentagone n’avait lésiné sur les moyens déployés.
Une vidéo publiée en fin de journée confirme qu'un drone de reconnaissance RQ-170 avait atterri sur l'aéroport de Roosevelt Roads. Il n'avait pas été détecté, malgré les nombreuses images et vidéos de l'aéroport depuis le début du déploiement de Forces américaines à Porto Rico. Par ailleurs, cette vidéo fait partie des rares images disponibles de ce drone très secret !
Concrètement, il se représente comme une aile volante furtive équipée d'un réacteur. La totalité des autres informations, systèmes de reconnaissance emportés, capacités,... sont TOUTES classifiées ! D'ailleurs, le site web de l'USAF, qui n'hésite pas à décrire les secrets avions de guerre électronique Compass Call ou bombardier stratégique Raider, ne comprend que quelques phrases sur la page dédiée au RQ-170. En effet, en seulement quelques lignes, l'USAF explique simplement :
"Le RQ-170 soutiendra directement les commandants d'unités combattantes en leur fournissant des renseignements, de la surveillance de zone et de la reconnaissance pour localiser des cibles."
Aucune taille, masse, portée même estimée et encore moins une image ne sont publiées ! Et au niveau constructeur, Lockheed Martin renvoie... directement vers la page de l'US Air Force !
À défaut de détails, l'utilisation d'un drone de reconnaissance furtif aura permis aux Forces américaines de détenir des capacités de renseignement en direct, en plus d'éventuels autres drones plus classiques, comme les drones MQ-9 de l'USAF. Cependant, ce drone aura pu offrir des renseignements avant même le début des frappes contre les défenses aériennes vénézuéliennes. À voir d'ailleurs s'il n'avait déjà pas effectué de précédents vols en toute discrétion afin de peaufiner les derniers détails de l'opération.
Concrètement, sa présence, aux côtés d'autres moyens spéciaux (article détaillant les moyens utilisés), confirme que Donald Trump, actuel président des États-Unis, n'a pas limité le Pentagone dans les moyens qu'il pouvait utiliser. D'ailleurs, il s'agit - au moment où ces lignes sont écrites - de la plus importante opération militaire sous le second mandat du président Trump, si pas de ces deux mandats.
Cette nuit, les forces spéciales américaines ont capturé le président Maduro à Caracas. Pour ce faire, les forces spéciales pouvaient compter sur de nombreux soutiens : avions de guerre électronique, avions furtifs, hélicoptères de combat,... De premières images confirment déjà des destructions dans la capitale du Venezuela.
