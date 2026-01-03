Venezuela : les Américains avaient déployé le très secret drone furtif RQ-170

Un drone de reconnaissance très secret

Une vidéo publiée en fin de journée confirme qu'un drone de reconnaissance RQ-170 avait atterri sur l'aéroport de Roosevelt Roads. Il n'avait pas été détecté, malgré les nombreuses images et vidéos de l'aéroport depuis le début du déploiement de Forces américaines à Porto Rico. Par ailleurs, cette vidéo fait partie des rares images disponibles de ce drone très secret !

Concrètement, il se représente comme une aile volante furtive équipée d'un réacteur. La totalité des autres informations, systèmes de reconnaissance emportés, capacités,... sont TOUTES classifiées ! D'ailleurs, le site web de l'USAF, qui n'hésite pas à décrire les secrets avions de guerre électronique Compass Call ou bombardier stratégique Raider, ne comprend que quelques phrases sur la page dédiée au RQ-170. En effet, en seulement quelques lignes, l'USAF explique simplement :

"Le RQ-170 soutiendra directement les commandants d'unités combattantes en leur fournissant des renseignements, de la surveillance de zone et de la reconnaissance pour localiser des cibles."

Aucune taille, masse, portée même estimée et encore moins une image ne sont publiées ! Et au niveau constructeur, Lockheed Martin renvoie... directement vers la page de l'US Air Force !