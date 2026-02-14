Saab signe une nouvelle année record
© Saab
Daniel Chretien
Gaétan Powis de Tenbossche

publié le 14 février 2026 à 07:00

725 mots

Poussé par une forte demande européenne et nord-américaine, Saab enregistre un carnet de commandes record en 2025. Ce dernier est notamment porté par un fort intérêt sur les systèmes antiaériens, de détection aérienne et les avions de combat.

Défense

Poussé par une forte demande européenne et nord-américaine, Saab enregistre un carnet de commandes record en 2025. Ce dernier est notamment porté par un fort intérêt sur les systèmes antiaériens, de détection aérienne et les avions de combat.

Saab signe une nouvelle année record

Le 5 février, Micael Johansson, directeur général de Saab, s'est félicité d'une année 2025 record, marquée par une belle dynamique commerciale. Le groupe suédois a cumulé pas moins de 15,8 Md€ de commandes, soit une augmentation de 74 % par rapport à 2024 (9,1 Md€). Le carnet de commandes passe ainsi de 17,6 Md€ en 2024 à 25,8 milliards

