Elixir Aircraft livre son premier avion à l’école d’aviation d’Omni (OATC)
© Elixir
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 07 novembre 2025 à 16:00

Les premiers pas du constructeur français au Portugal se sont concrétisés avec la livraison d’un premier avion à l’Omni Aviation Training Center (OATC). Sept autres appareils devraient suivre.

Le 20 septembre dernier, lors d’une cérémonie de remise de diplômes, l’Omni Aviation Training Center (OATC) avait annoncé son souhait de renouveler sa flotte avec des avions Elixir. Le 5 novembre, à l’European Aviation Training Summit, Elixir Aircraft a annoncé la livraison du premier appareil, signe de l’expansion européenne du constructeur de la Rochelle.

Elixir, parfait candidat au renouvellement des flottes des écoles d’aviation

Faisant partie du groupe Omni depuis 2007, l’OATC est une institution au Portugal créée en 1998 qui accueille toujours plus d’étudiants pilotes, pour répondre notamment aux besoins croissants en pilotes de compagnies aériennes. L’OATC justifie son recours à Elixir dans le renouvellement de sa flotte par son souhait d’avions de nouvelle génération. « L’Elixir incarne parfaitement la sécurité, l’efficacité et la durabilité que nous souhaitons pour la prochaine génération de pilotes. », a précisé le directeur de la formation Dylan Van Haasen, citant une avionique « full glass cockpit », ainsi que l’inclusion d’un parachute et du pilote automatique. Ainsi, l’Elixir répond plus aux besoins de formation de pilotes de ligne.

L’OATC n’est pas la seule école d’aviation à faire appel à Elixir. 40 avions biplaces sont déjà en exploitation est le carnet de commande en compte 300 autres. Parmi les clients, l’ENAC qui souhaite renouveler sa flotte. Fondé en 2015, Elixir compte 200 employés. En intégrant la French Tech 2030, le constructeur peut compter sur des financements de l’Etat, dont 13 M€ annoncés en 2023, pour construire sa nouvelle usine de 15 000 m². Béni par l’EASA en 2020, l’Elixir a récemment reçu sa certification par la FAA en juillet.

Commentaires
07/11/2025 16:00
Aviation Civile

