Omni Aviation Training Center (OATC) renouvelle sa flotte avec Elixir Aircraft.

© Elixir Aircraft
Samedi 20 septembre, lors de sa cérémonie annuelle de remise des diplômes, Omni Aviation Training Center (OATC) a annoncé son choix de renouveler sa flotte avec des avions Elixir. Avec des clients organismes de formation agréés (ATO) en France, au Royaume-Uni, en Grèce, en Espagne et désormais au Portugal, Elixir Aircraft poursuit son expansion européenne à un moment où la plupart des écoles de pilotage envisagent de renouveler leur flotte avec des avions modernes, plus sûrs et à faibles émissions de carbone.

OATC fait le choix de l'Elixir 

Lors de sa cérémonie annuelle de remise des diplômes, Omni Aviation Training Center (OATC) a annoncé son choix de renouveler sa flotte avec des avions Elixir. Avec des clients organismes de formation agréés (ATO) en France, au Royaume-Uni, en Grèce, en Espagne et désormais au Portugal, Elixir Aircraft poursuit son expansion européenne à un moment où la plupart des écoles de pilotage envisagent de renouveler leur flotte avec des avions modernes, plus sûrs et à émissions de carbone réduites.

Une école en pleine croissance 

Omni Aviation Training Center (OATC), créée en 1998 et basée à l'aérodrome de Cascais, est l'une des écoles de pilotage les plus reconnues du Portugal. Depuis 2007, dans le cadre de la croissance du groupe Omni, OATC est une société indépendante qui accueille de plus en plus d'étudiants afin de répondre à la demande des compagnies aériennes du groupe Omni et des opérateurs au Portugal et d'ailleurs. 

Un bond en avant avec le cockpit tout écran 

« OATC entre dans une nouvelle phase : des avions plus modernes, une formation plus poussée, similaire à celle des compagnies aériennes, et davantage d'opportunités de vol pour nos étudiants. Nous passons des avions d'entraînement traditionnels à des plateformes de nouvelle génération. L'Elixir représente un véritable bond en avant, avec une avionique « full glass cockpit », des équipements de sécurité avancés tels que le parachute et un mode de vol automatique. Grâce au soutien de Green Aero Lease, nous bénéficions d'une capacité opérationnelle maximale et de la neutralité carbone grâce à la compensation de toutes les émissions. L'Elixir incarne parfaitement la sécurité, l'efficacité et la durabilité que nous souhaitons pour la prochaine génération de pilotes. Il s'aligne ainsi sur notre engagement en faveur de la qualité plutôt que de la quantité. » a déclaré Dylan Van Haasen, directeur de la formation d'OATC.

